«Bombe vicino a noi, tanti gli sfollati» 

Gli attacchi proseguono, senza soste. Israele colpisce ancora le postazioni Unifil in Libano: la Brigata Sassari finisce di nuovo nel mirino, sulla linea del fuoco. In quel minuscolo lembo di terra affacciato sul Mediterraneo, racchiuso tra Israele e la Siria, da un mese si trova anche l’80enne Mario Murru, sacerdote ogliastrino. Opera in un centro a nord del Paese, a El-Hossun.

«La situazione è esplosa all’improvviso», afferma al telefono il religioso. «La nostra area è più tranquilla di altre, le maggiori criticità si hanno a Beirut. Tuttavia, anche a 6 chilometri dalla nostra struttura salesiana ci sono stati dei bombardamenti. Le forze israeliane stanno cercando di annientare la potenza di Hezbollah».

La situazione si fa sempre più tesa, di ora in ora. Come la sta affrontando la vostra struttura?

«Nella nostra scuola abbiamo già accolto un centinaio di sfollati, arrivati dal sud del Libano. Una quarantina di bambini, circa 25 famiglie. Stiamo sperando che la guerra termini ma la situazione si sta complicando, purtroppo».

Un’incredibile escalation di violenza, che tiene tutti con il fiato sospeso. Che aria si respirava in questi giorni: c’era il sentore che la situazione potesse precipitare?

«L’aria era tesa, ma nessuno pensava a un simile epilogo. Noi non eravamo preparati, infatti. Ci mancano tantissime cose per aiutare questa gente. Stiamo cercando cibo, fornelli, lavatrici. Per fortuna in tanti ci stanno dando una mano. Stiamo facendo il possibile. Non è facile, però: molti di loro hanno perso tutto, a iniziare dalla casa nella prima settimana di bombardamenti da parte di Israele. Gli sfollati che stiamo ospitando arrivano tutti dalla zona di Nabatiye, nel sud del Paese».

Per i militari della Brigata Sassari sono ore terribili, dopo gli attacchi alle postazioni Unifil. Che rapporti ha con i “sassarini”: è riuscito a mettersi in contatto?

«I militari sardi si trovano a una settantina di chilometri dalla nostra struttura. Noi siamo trenta chilometri a nord di Beirut, la Brigata è a sud, vicino al confine con Israele. Quindi, con i “sassarini” adesso non ho rapporti. Speravo di poter andare da loro venti giorni fa. Dovevamo occuparci di progetti vari di assistenza, insieme, in tutto il Libano. Non ci siamo potuti incontrare perché sono iniziati i bombardamenti».

La tensione sale, di continuo. Anche il nord del Libano vive ore di terrore?

«In una collina a poca distanza dalla nostra struttura, a sei chilometri, hanno già bombardato tre volte. Questo perché ci sono dei villaggi di Hezbollah. La nostra regione sulla carta è abbastanza sicura ma la situazione può precipitare da un momento all’altro. La gente ha paura, le scuole non sono neppure iniziate. Viviamo nel terrore, non sappiamo dove Israele sgancerà le sue bombe. Loro stanno dando la caccia agli uomini di Hezbollah, ovunque. Quindi, sebbene sia la zona di Beirut la più battuta dalle truppe israeliane, non possiamo di certo stare tranquilli. Comunque, questa escalation di violenza non era prevista. Sì, viviamo nel terrore».

RIPRODUZIONE RISERVATA