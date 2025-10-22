Bombe su un asilo  Trump: sì alle sanzioni 

Kiev. Meno di un anno fa, l'idea di congelare la guerra sulle linee del fronte era assolutamente "inaccettabile", per Volodymyr Zelensky. Oggi, è il «buon compromesso» che allinea il presidente ucraino con Donald Trump. Ma che allontana da un accordo con Vladimir Putin, deciso a non cedere in merito ai suoi obiettivi della guerra. Una posizione, quella dello zar, che secondo il Wall Street Journal ha spinto gli Usa ad alzare la pressione sul Cremlino, autorizzando Kiev ai raid con alcuni missili a lungo raggio per colpire la Russia in profondità. Trump ha però smentito questa ipotesi. Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha dichiarato che «presto sarà annunciato un sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia». Intanto un asilo è stato bombardato nel Kharkiv. Sette i morti - tra cui due bambini - e decine i feriti, per l'ennesima pioggia di fuoco sul Paese invaso che ha portato anche nuovi danni alle infrastrutture e blackout.

