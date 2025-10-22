VaiOnline
Ucraina.
23 ottobre 2025 alle 00:28

Bombe su un asilo  Trump: sì alle sanzioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Kiev. Meno di un anno fa, l'idea di congelare la guerra sulle linee del fronte era assolutamente "inaccettabile", per Volodymyr Zelensky. Oggi, è il «buon compromesso» che allinea il presidente ucraino con Donald Trump. Ma che allontana da un accordo con Vladimir Putin, deciso a non cedere in merito ai suoi obiettivi della guerra. Una posizione, quella dello zar, che secondo il Wall Street Journal ha spinto gli Usa ad alzare la pressione sul Cremlino, autorizzando Kiev ai raid con alcuni missili a lungo raggio per colpire la Russia in profondità. Trump ha però smentito questa ipotesi. Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha dichiarato che «presto sarà annunciato un sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia». Intanto un asilo è stato bombardato nel Kharkiv. Sette i morti - tra cui due bambini - e decine i feriti, per l'ennesima pioggia di fuoco sul Paese invaso che ha portato anche nuovi danni alle infrastrutture e blackout.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 