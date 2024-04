Bombe su Kiev, distrutta una centrale elettrica 

Kiev . La notte ha portato l’ennesima pioggia di missili e droni russi sull’Ucraina, che Mosca cerca di mettere in ginocchio colpendo soprattutto le infrastrutture energetiche. Ottanta ordigni sono stati lanciati su tutto il Paese, dalla martoriata Kharkiv a Odessa e anche sul territorio occidentale di Leopoli e su Kiev, dove è andata distrutta una centrale elettrica nei pressi della capitale. I raid sono solamente un aspetto della rinnovata offensiva russa che al fronte mette in estrema difficoltà gli ucraini a corto di armi (secondo la tedesca Bild i missili per i sistemi Patriot e Iris-T sarebbero finiti) e in attesa di nuovi aiuti dall’Occidente. Il Parlamento ucraino ha approvato in seconda lettura la nuova e controversa legge sulla mobilitazione, che punta all’ambizioso obiettivo dei 500mila reclutamenti nel corso dell’anno. Sono 283 i deputati che hanno votato a favore della norma. Un quadro per giustificare la nuova legge, che al fronte è stata accolta con sgomento. È stata depennata dal testo una clausola che prevedeva la smobilitazione dei soldati che hanno prestato servizio per 36 mesi. Dalla Lituania, dove ha incassato un nuovo patto decennale di garanzie di sicurezza, il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli alleati di «mantenere le loro promesse» sulle forniture militari, mentre si avvicina l'inizio dell'estate in cui è attesa una nuova grande offensiva russa.

