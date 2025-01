Nuove regole nel poligono di Teulada. A proporle è l’Esercito per superare la valutazione di incidenza ambientale. Niente più bombe sganciate dagli aerei e ogni ordigno fatto esplodere sarà tempestivamente raccolto, sbarchi vietati in due spiagge su tre. Un modo per continuare a sparare in un’area militare che, per la gran parte, è tutelata sotto il profilo ambientale.

