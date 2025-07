Bombe nucleari, gli Usa rafforzano la Gran Bretagna 

Londra. Un aereo cargo militare degli Stati Uniti due settimane fa ha trasportato un carico di bombe nucleari tattiche in una base del Regno Unito, per la prima volta dal 2008, per rafforzare l’arsenale atomico americano in Europa. Un chiaro segnale rivolto al presidente russo Vladimir Putin, secondo l’agenzia Bloomberg che ha rivelato la notizia, da parte dell’amministrazione di Donald Trump.

Nonostante le voci di un disimpegno di Washington nel Vecchio continente emerse nei mesi scorsi, l’arrivo delle nuove testate proverebbe che invece gli Usa rilanciano rispetto alla sicurezza europea attraverso la Nato, a partire dall’alleato britannico. Quel volo del C-17 con un carico molto speciale, compiuto dai piloti della Prime Nuclear Airlift Force, l’unico reparto dell’Usaf addetto a questo delicato compito, è stato fatto - caso molto raro per i voli militari - col transponder attivato, tale da rendere visibile la rotta: un’informazione di certo non sfuggita a Mosca. Del resto la tensione è salita nelle ultime settimane tra Trump e Putin, con tanto di deadline per arrivare a un cessate il fuoco nel conflitto in Ucraina ridotta dal presidente Usa - dettosi “deluso” dal comportamento del leader russo durante la sua visita privata in Scozia conclusasi ieri - dagli iniziali 50 giorni a 10-12. Il cargo americano è partito dal deposito di armi nucleari di Kirtland ad Albuquerque in New Mexico, per atterrare nella base aerea inglese di Lakenheath, nel Suffolk. Lì si trovano gli squadroni statunitensi, con gli F-35A, i jet di quinta generazione made in Usa certificati per trasportare le nuove bombe B61-12, che molto probabilmente costituivano il carico del C-17. Da tempo si parla dell’ingrandimento della base britannica della Raf utilizzata da Washington. Secondo Hans Kristensen, direttore del Nuclear Information Project della Federation of American Scientists, cresce l’arsenale nucleare in Europa da circa 100 bombe «a 125-130», prima volta dalla Guerra Fredda.

