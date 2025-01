Bombe fra i libri, paura al Chiostro 

Una donazione di libri e documenti “esplosiva”. Ma non per i contenuti culturali quanto per quei residuati bellici trovati all’interno dello scatolone: due bombe a mano e una pistola che nella tarda mattinata di ieri hanno fatto scattare l’allarme al Consorzio Uno. La sede universitaria di via Carmine è stata sgomberata, l’area interdetta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale in attesa dell’arrivo da Macomer degli artificieri dell’Esercito che a tarda sera hanno bonificato la zona.

L’allarme

Secondo quanto emerso dai primi riscontri ieri alcuni operatori stavano controllando il materiale donato tempo fa da un professore (che ignorava la presenza di quei residuati bellici in una delle scatole). E quando fra i libri antichi sono spuntati quegli oggetti, certamente insoliti per l’ambiente universitario, c’è stata subito grande preoccupazione. È bastato uno sguardo poco più attento per capire che si trattava di armi che, sia pure antiche, rappresentano sempre un potenziale pericolo: due bombe a mano e una pistola, risalenti presumibilmente alla Seconda guerra mondiale. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Gianni Uras e quelli della Mobile, coordinati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, hanno fatto evacuare la sede universitaria. Lezioni bloccate, fuori studenti, docenti e tutto il personale dal Chiostro del Carmine.

Le verifiche

Nell’area circostante, nel raggio di 150 metri, sono state fatte rimuovere auto e gli altri mezzi mentre l’intera zona in pieno centro storico è stata bloccata alla circolazione per scongiurare qualsiasi rischio per la sicurezza pubblica. Le strade sono state costantemente presidiate dagli agenti in attesa dell’arrivo degli artificieri del Genio guastatori di Macomer per le necessarie verifiche. Nel frattempo il sindaco Massimiliano Sanna con un’ordinanza ha disposto ulteriori divieti per garantire di effettuare le operazioni di disinnesco in sicurezza: completamente bloccate via Carmine (nel tratto dall’incrocio di via Ciutadella de Menorca fino a vicolo Ammirato) e via Crispi (fra via Martignano e l’incrocio con via Carmine) con divieto di transito e sosta a veicoli, persone e animali. Nella tarda serata sono intervenuti gli artificieri che hanno effettuato le operazioni per la bonifica e la messa in sicurezza della zona nel cuore della città.

