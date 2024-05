Bombe ecologiche dentro le barche 

Il contenitore è una barca vecchia, anche questa abbandonata da tempo. Dentro c’è di tutto: sedie di plastica rotte, elettrodomestici tra cui un televisore, un forno a microonde e uno scaldabagno. Poi cassette di polistirolo, reti metalliche, materassi, resti di edilizia e persino una bici. Non mancano le buste con dentro cibo ormai in putrefazione. Una cartolina da Su Pallosu, luogo simbolo del degrado di tutta la marina di San Vero. Almeno per ora.

Il degrado

I turisti che in questi giorni stanno raggiungendo la marina per godersi il primo sole della stagione si trovano davanti anche un altro spettacolo, meno piacevole del mare cristallino. Da Su Pallosu a Sa Rocca Tunda senza dimenticare Putzu Idu e S'Arena Scoada; ovunque enormi cumuli di rifiuti. Bombe ecologiche a cielo aperto che in moti chiedono al Comune di San Vero Milis di eliminare quanto prima. Ovviamente non mancano le critiche ai maleducati di turno che di certo non fanno fare bella figura al territorio.

La barca

La zona più frequentata dagli incivili questa volta è il litorale Su Pallosu. Ormai da tempo c’è un cumulo di immondizia che diventa sempre più grande: la barca stracolma di oggetti rotti si trova esattamente nella strada principale, davanti all’hotel chiuso e non lontano dal cartello turistico che indica le “bellezze” del territorio. È chiaro a questo punto, purtroppo, che chi abbandona di tutto e di più sa che i controlli non esistono, o che sono pochi.

I rifiuti

Non va meglio a Sa Rocca Tunda. In una stradina a pochi metri dal mare c’è un’altra bomba ecologica che cresce giorno dopo giorno. E anche in questo caso il contenitore è una barca spezzata in due dove sono stati abbandonati soprattutto contenitori di plastica. Fino a pochi giorni fa diversi rifiuti erano presenti anche a ridosso dei bagni del lungomare di Putzu Idu, poi rimossi. In questa borgata non mancano nemmeno le erbacce.

Il Comune

Dei cumuli dei rifiuti abbandonati lungo la marina gli amministratori ne hanno parlato dopo la seduta del Consiglio comunale, due giorni fa. «Ho chiesto di intensificare i controlli nelle zone frequentate dai vandali ma anche di installare delle foto trappola - ha detto il consigliere di minoranza, Salvatore Pinna - Come ho anche suggerito di far sorvegliare le aree più colpite dai barracelli, ma in borghese. Gli incivili vanno fermati e puniti. Che siano sanveresi o meno». Il sindaco Luigi Tedeschi ai consiglieri ha fatto sapere che avrebbe sollecitato l’intervento di pulizia da parte della ditta che si occupa della raccolta differenziata porta a porta.

