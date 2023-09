Bombe e missili nelle spiagge dorate 

Pericolo esplosione, spiaggia vietata. Transenne e recinzione nell’esclusiva Cala Cipolla nel paradisiaco litorale di Chia, nel territorio di Domus de Maria. Centinaia di turisti anche ieri sono stati costretti a rinunciare alla spiaggia-gioiello per via dell’ordinanza della Capitaneria di Cagliari che vieta l’accesso all’intera area per il ritrovamento di un ordigno bellico. È solo l’ultimo gravissimo episodio di una lunga serie che sta caratterizzando l’estate nell’Isola. La domanda è solo una: come ci sono finite quelle bombe nelle spiagge paradiso?

