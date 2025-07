Bombe e fame, la strage infinita di Gaza 

Tel Aviv. Sordo agli appelli della comunità internazionale per la fine delle ostilità o perlomeno per mitigare la mattanza di civili a Gaza, il governo israeliano ha lanciato per la prima volta una massiccia offensiva terrestre a Deir al-Balah, nel cuore della Striscia. Un’iniziativa che mette a repentaglio anche la vita di «operatori italiani e delle Nazioni Unite» presenti in un’area considerata zona sicura, ha ammonito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, chiedendo «con forza» che gli attacchi «cessino immediatamente». «Sto seguendo personalmente la situazione», ha sottolineato, spiegando che nella zona c’è un operatore italiano Onu contattato dall’unità di crisi. «Stanno sparando vicino a dov’è, un luogo dove non si dovrebbe sparare».

L’appello

L’Italia è tra i Paesi 25 firmatari di una dichiarazione in cui si chiede «ora» la fine della guerra nella Striscia, un appello bollato dal ministero degli Esteri di Tel Aviv come «disconnesso dalla realtà». «La sofferenza dei civili a Gaza ha raggiunto livelli mai visti prima», recita il documento promosso dal Foreign Office britannico e siglato da Regno Unito, Italia, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera, oltre che dalla commissaria Ue alla Parità, la belga di origine algerina Hadja Lahbib. «Il modello di distribuzione degli aiuti del governo israeliano è pericoloso, alimenta l’instabilità e priva i cittadini di Gaza della dignità umana. Condanniamo la distribuzione a goccia degli aiuti e l’uccisione disumana di civili, compresi bambini, che cercano di soddisfare i loro bisogni più elementari, come acqua e cibo», si afferma all’indomani dell’ennesima strage di civili in fila per gli aiuti, oltre 90 i morti nella più sanguinosa dall’inizio del conflitto.

La fame

La situazione umanitaria è sempre più al collasso: nelle ultime ore 19 i palestinesi morti per fame, inclusa una bambina di 4 anni. La Caritas avverte che c’è il rischio carestia, mentre l’Onu denuncia che con i suoi aiuti bloccati fuori dalla Striscia potrebbe sfamare la popolazione per “tre mesi”. Le autorità di Bruxelles hanno fermato e interrogato due soldati israeliani sospettati di crimini di guerra a Gaza.

