Bombe d’acqua, l’abitato di Orosei si scopre insicuro 

Le devastazioni non si contano. Gli acquazzoni ricorrenti allarmano. Da Bitti a Torpè, passando per Galtellì e Orosei, il copione accomuna. Il cuore dell’Isola si scopre vulnerabile. «Il territorio non è pronto ad accogliere queste piogge torrenziali: non c’erano mai state in questo periodo dell’anno, tanto meno di questa entità», afferma Antonello Manca, geologo nuorese: «Si fa poca prevenzione, basti pensare al letto dei fiumi». Così, bombe d’acqua in successione, corsi d’acqua che esondano e strade che vengono spazzate via, come la Macomer-Bosa. Parlare di mitigazione del rischio idrogeologico, anche in un Comune come Bitti, travolto dall’alluvione il 28 novembre 2020, appare quasi un miraggio.

Orosei

È la cittadina turistica per eccellenza, con la sua naturale propensione ad accogliere i vacanzieri, fin dall’inizio della primavera. Quest’anno, però, la situazione è differente. Le piogge inquietano, il fiume Cedrino che solca il paese prima del suo sbocco a mare non dà le adeguate garanzie. «Non ci sentiamo di certo al sicuro», sentenzia l’assessore comunale dell’Ambiente, Giacomo Masala: «Sono stati fatti i lavori all’argine destro, che è stato rialzato negli anni scorsi, ma ci sono ancora degli interventi da fare. Quindi, ci sentiamo fragili. Inoltre, più che l’esondazione del Cedrino (come accaduto alcune settimane fa all’altezza di Galtellì, ndr ), a noi preoccupa quel fenomeno che devasta le nostre spiagge, ovvero l’inondazione. Quando si presenta un’ondata di piena, come in questo periodo, le spiagge diventano irriconoscibili. Ci porta di tutto, creando un ingente danno ambientale. Dunque, servirebbe uno studio per la pulizia del Cedrino».

Bitti

Tra i vicoli e le case in pietra la paura si fa largo. Le terribili immagini di morte e devastazione sono sempre impresse nella mente dei bittesi. «Non ci si può più sorprendere di eventi climatici eccezionali che caratterizzano, anche più volte nello stesso anno, ogni territorio della Sardegna», dice il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini: «Ci troviamo di fronte a una realtà che va affrontata con una programmazione specifica e articolata, che metta gli interventi per mitigare il dissesto idrogeologico al centro dell’agenda politica regionale e nazionale». Il primo cittadino aggiunge: «A Bitti si sta facendo tanto, ma il paese è ancora fragile. Abbiamo una situazione dove anche un evento improvviso, come le forti piogge di martedì, è in grado di mettere a dura prova la stabilità di infrastrutture ormai deboli e superate e su cui occorre intervenire rapidamente per dotare il paese di condizioni indispensabili alla messa in sicurezza di persone e cose. È un lavoro lungo, lo abbiamo iniziato, e ognuno deve fare la propria parte per accelerare le procedure».

Torpè

La diga Maccheronis al momento non preoccupa. A Torpè, tuttavia, nessuno può dimenticare quel maledetto 18 novembre 2013, quando il ciclone Cleopatra devastò il paese e il suo territorio. «Nel mitigare il rischio idrogeologico non bisogna abbassare la guardia, con azioni da mettere in essere sia nel centro abitato sia nelle campagne», spiega il sindaco, Martino Sanna. «Nel primo caso abbiamo in partenza un intervento da 1,8 milioni di euro, su cui a giorni ci sarà la consegna dei lavori, che porterà a mettere in sicurezza un “canale tombato” lungo tutto il centro abitato - spiega il primo cittadino -. Abbiamo invece i fondi per assicurare la pulizia dei canali e a breve verrà bandita la gara d’appalto».

