Bombe carta contro la parrocchia 

«Mi stavo lavando i denti prima di mettermi a letto, verso mezzanotte e un quarto, quando all'improvviso ho sentito un boato che ha fatto tremare le pareti. Mi sono precipitato fuori dalla mia stanza e il corridoio era invaso dal fumo. Per terra c'erano pezzi di mattone e vetri rotti, ho guardato in alto e ho visto un buco nel soffitto. Proprio in quel momento c’è stato un secondo boato che ha mandato in frantumi una finestra. Sembrava di stare in guerra».

Notte di terrore

Padre Paolo Azara, 46 anni, parroco della Medaglia Miracolosa, è ancora scosso. Ha trascorso la notte di Capodanno sotto le bombe carta lanciate da ignoti da dietro la “sua” chiesa. Due ordigni hanno centrato in pieno il tetto dell'attigua casa parrocchiale e le esplosioni hanno provocato danni ingenti. Una notte di panico, insomma. Altro che festa.

«Ho temuto per la mia incolumità e per quella delle altre persone che si trovavano in casa, dato che eravamo in tre, tra cui un missionario 80enne che stava dormendo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma è stato passato il segno. Una cosa del genere a San Michele non era mai accaduta da quando esiste la parrocchia. Sono rimasto sveglio fino alle 3,30 del mattino in compagnia degli agenti della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. Il mattino dopo ho celebrato messa e mi sono recato dai Carabinieri di Sant'Avendrace a sporgere denuncia».

Lo sdegno

Originario di Calangianus, già viceparroco e direttore dell'oratorio dal 2017, Azara è diventato parroco nel 2021. In precedenza dieci anni a Sassari e missioni all'estero. «Sono stato nella Brigata Sassari tra il 1997 e il 2000 e nel 1999 ho preso parte alla missione in Kosovo, per cui di esplosioni me ne intendo. Posso assicurare che quelli non erano certo petardi ma esplosivi che mi hanno ricordato le SRCM, ovvero le bombe a mano che avevamo in dotazione. Non credo che chi le ha lanciate ce l’avesse con noi o fosse contro la chiesa. È stata una ragazzata, ma di una gravità inaudita perché le conseguenze sarebbero potute essere ancora più pesanti. Se avessero fatto “canestro” nel tetto già bucato, la seconda bomba carta mi sarebbe esplosa praticamente in faccia. Non si può interpretare il Capodanno come nel film “La notte del giudizio”, dove tutto è consentito, tutti se ne fregano e l’anarchia resta impunita. È inconcepibile», si sfoga padre Paolo.

Pochi controlli

«A San Michele la notte del 31 non c'era nessun controllo, tanto che alle tre del mattino si stavano ancora vendendo ordigni esplosivi per strada. Ben vengano i grandi eventi, ma non è possibile lasciare un intero quartiere abbandonato a se stesso». All'indomani la piazza sembrava un campo di battaglia: petardi esplosi sparsi ovunque, resti di intere batterie pirotecniche, cestini divelti, cassonetti sciolti, pavimentazione annerita, aiuole burciate, piante spezzate e cumuli di spazzatura.

