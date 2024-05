Bombe americane usate nell’attacco alla tendopoli di Rafah 

Tel Aviv. Sui morti di Rafah si allunga l’ombra delle armi americane usate dall’esercito israeliano, mentre i tank con la stella di Davide continuano a bombardare la città del sud di Gaza e al Consiglio di sicurezza Onu il vice ambasciatore Usa dice di avere il “cuore spezzato” per la strage di due giorni fa. È stata la Cnn, analizzando un video condiviso sui social e consultando esperti di esplosivo, a rivelare che sulla scena dell’attacco alla tendopoli che ha provocato 45 morti è visibile la coda di una bomba di piccolo diametro (Sdb) Gbu-39 di fabbricazione statunitense. L’effetto sorpresa non c’è, dato il noto sostegno militare di Washington a Israele. Ma il massacro che ha fatto inorridire ancora una volta il mondo rende evidente il corto circuito tra la condanna di Washington e la paternità americana di almeno una parte delle armi usate.

Intanto fonti palestinesi riportate dai media hanno denunciato che i continui bombardamenti nella zona orientale di Rafah - dove la maggior parte degli abitanti è fuggita - hanno provocato feriti, distrutto case e incendiato depositi di aiuti umanitari. Una guerra che è destinata a durare a lungo. «I combattimenti a Gaza continueranno per altri 7 mesi», ha affermato il consigliere per la Sicurezza nazionale di Israele Tzachi Hanegbi in un’intervista a Canale 2. Mentre l’Idf ha annunciato di aver preso il «controllo operativo» sull’intero Corridoio Filadelfia, che corre per un totale di 14 chilometri sul confine tra Gaza e l’Egitto dove, secondo l’esercito, ci sono almeno 20 tunnel che arrivano in Egitto. Il Cairo da parte sua ha smentito l’esistenza di passaggi sotterranei sotto il valico di Rafah. «Non ci sono tunnel di Hamas sotto il valico», ha affermato una fonte egiziana di alto livello all’emittente statale Al Qahera sostenendo che «Israele sta usando le accuse per giustificare la continuazione dell’operazione palestinese» ed «eludere le sue crisi interne».

