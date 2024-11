Bombe a tappeto su Kiev. Biden: ok ai missili Usa sulla Russia 

Kiev. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non ha fatto in tempo a chiudere la telefonata con Vladimir Putin - «il presidente ha più volte affermato di essere aperto al dialogo», ha ribadito ieri il Cremlino - che sull’Ucraina sono piovuti 120 missili e 90 droni. L’attacco, uno dei più massicci dall’inizio della guerra, ha causato ingenti danni alle infrastrutture energetiche e almeno 10 vittime anche nelle zone occidentali del Paese, tanto che la Polonia ha fatto decollare i suoi caccia a scopo precauzionale.

Svolta alla Casa Bianca

Si è superato il limite secondo Joe Biden, che dopo mesi di dinieghi e a due mesi dall’insediamento di Trump ha autorizzato Kiev a usare i missili a lungo raggio americani Atacms per colpire in Russia, come riporta il New York Times. Secondo i funzionari Usa le armi probabilmente saranno dispiegate all’inizio contro le truppe russe e nordcoreane in difesa delle forze ucraine nelle regione di Kursk. Secondo il ministro ucraino dell’Energia, Herman Halushchenko, Mosca ha preso di mira «la produzione di energia e la rete di trasmissione in tutta l’Ucraina». Il ministero della Difesa russo ha precisato di aver preso di mira «le infrastrutture energetiche ucraine che alimentano l’operatività del complesso militare-industriale e le imprese che fabbricano mezzi bellici» nonché «gli aeroporti militari e gli impianti di produzione di gas». «I terroristi russi - ha accusato Volodymyr Zelensky - hanno utilizzato droni di vario tipo, in particolare gli Shahed, ma anche missili da crociera, balistici e ipersonici, come gli Iskander, Zirkon e Kinzhal. Le nostre forze di difesa hanno distrutto più di 140 obiettivi e siamo grati alla nostra aviazione - piloti di F-16, Sukhoi e MiG - e ai gruppi di fuoco mobili, alle unità di guerra elettronica: tutti hanno lavorato in modo organizzato». Ma non è bastato a neutralizzare del tutto l’assalto. La portata dell’attacco fa alzare l’allerta anche all’Aiea: «I massicci raid russi in tutto il paese mettono ulteriormente sotto pressione la sicurezza nucleare», avverte Rafael Grossi. La svolta Usa potrebbe, se non cambiare l’esito del conflitto, dare un chiaro segnale a Putin e ai suoi alleati, a partire dalla Corea del Nord. Anche perché, mette in guardia Bloomberg, Kim potrebbe inviare fino a 100mila soldati per aiutare la Russia. Il tema sarà al centro dell’incontro a Rio fra il cancelliere tedesco e il presidente cinese Xi Jinping. Scholz farà pressione sul leader cinese perché usi la sua influenza per evitare un’ulteriore escalation. Preghiere che sinora non hanno sortito un gran effetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA