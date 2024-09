Bombardato un centro della Croce Rossa, morti tre operatori 

Kiev. Tre operatori della Croce Rossa sono rimasti uccisi e due feriti in un bombardamento su un centro di distribuzione di aiuti nella regione di Donetsk, attribuito dal presidente Volodymyr Zelensky alle forze russe. Un attacco condannato come «inconcepibile» dal Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), che non ha indicato i responsabili. La Croce Rossa ha precisato che le bombe sono cadute su un sito nel villaggio di Viroliubivka, distante una decina di chilometri dal fronte, dove si preparava un centro di distribuzione di legna e carbone per il riscaldamento in vista dell’inverno. L’organizzazione non ha fornito dettagli sull’identità degli operatori uccisi, ma il commissario parlamentare per i diritti umani di Kiev, Dmytro Lubinets, ha detto che si tratta di cittadini ucraini. «In questa guerra tutto è assolutamente chiaro, la Russia semina il male e l’Ucraina difende la vita», ha commentato Zelensky sul X, aggiungendo che «il mondo deve rispondere con fermezza» e accusando i russi di avere lanciato martedì notte nel Mar Nero un missile contro una nave civile ucraina che trasportava un carico di grano verso l’Egitto.

Quanto ai combattimenti, Zelensky ha ammesso che i russi hanno lanciato una controffensiva nella regione di Kursk per cercare di spingere oltre frontiera le forze ucraine che hanno lanciato un’invasione dal 6 agosto. Ma poi ha dichiarato che «tutto sta andando secondo i piani ucraini», senza spiegare questa sua affermazione. Da parte sua il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che le forze russe hanno riconquistato dieci villaggi e hanno respinto, anche con l’appoggio di bombardamenti aerei e di artiglieria, quattro tentativi delle forze ucraine di sfondare il confine in una nuova area, in direzione degli insediamenti di Novy Put e Medvezhye.

