Bomba uccide il blogger: criticava l’esercito 

San Pietroburgo. Un'esplosione in pieno centro squarcia il pomeriggio di San Pietroburgo. Oltre 200 grammi di Tnt nascosti in una statuetta sono stati fatali per Vladlen Tatarsky, noto blogger militare nazionalista e corrispondente di guerra russo. I feriti sono 25, alcune gravi.

«Una ragazza»

Autori, mandanti e movente restano da definire, l’attenzione si concentra al momento sul profilo della vittima. Vladlen Tatarsky (vero nome Maxim Fomin), 41 anni, era diventato noto all’inizio dell’invasione in Ucraina, pubblicando video in cui analizzava l’andamento della guerra senza risparmiare critiche dure ai vertici militari di Mosca. Vicino a Yevgeny Prigozhin, il capo della milizia privata russa Wagner, è morto in quello che stando ai media ucraini era proprio uno dei locali dello “chef di Putin”, lo Street Food Bar, tra la Neva e l’Università. «Probabilmente» è stata «una ragazza» a portare nel locale l’ordigno, ha riferito una fonte citata dall’agenzia russa Ria Novosti, precisando che «c’era una statuetta nella scatola: un regalo destinato al signor Tatarsky». Il ministero degli Esteri russo ha reso omaggio a Tatarsky, mentre Kiev ha evocato la pista del «terrorismo interno», ormai uno «strumento di lotta politica».

Il caso Gershkovich

E da un blogger russo assassinato a un reporter Usa imprigionato, ieri il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha chiamato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov chiedendo l'immediato rilascio di Evan Gershkovich, l’inviato del Wall Street Journal accusato di spionaggio, e di un altro americano «detenuto ingiustamente» da Mosca, l’ex marine Paul Whelan, arrestato nel 2018 con la stessa accusa. «Ho espresso la profonda preoccupazione degli Usa per l’inaccettabile detenzione di un giornalista e cittadino americano», ha spiegato Blinken. Ma Lavrov è stato irremovibile e ha accusato il reporter di aver «raccolto informazioni classificate come segreti di stato sotto la copertura di giornalista». «Sarà un tribunale a decidere la sua sorte», ha detto Lavrov a Blinken, ammonendo funzionari Usa e media occidentali a evitare «clamore» sull’arresto.