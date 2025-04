Bomba sulla porta del dirigente 

Un’esplosione nel cuore della notte ha scosso due notti fa la tranquillità di Orosei, svegliando bruscamente centinaia di famiglie. Era circa l’una della notte di domenica, quando un forte boato ha squarciato il silenzio, facendo tremare mura e finestre di gran parte del paese. Ignoti hanno preso di mira la villetta dell’architetto Efisio Rojch, 65 anni, responsabile dell’ufficio tecnico e dell’area urbanistica del Comune, in procinto di andare in pensione.

Attentato

L’attentato è avvenuto in piazza Risorgimento, all’interno di un complesso residenziale di recente costruzione. I malviventi, dopo aver attraversato il giardino privato dell’abitazione, hanno piazzato un potente ordigno sulla porta d’ingresso. La deflagrazione ha sfondato il portoncino, provocando gravi danni anche all’interno della casa. Fortunatamente, l’architetto Rojch e la moglie, che si trovavano all’interno dell’abitazione al momento dell’attacco, sono rimasti illesi. L’episodio, di chiara matrice intimidatoria, ha immediatamente fatto scattare l’intervento dei carabinieri della stazione locale, supportati dai colleghi della Compagnia di Siniscola, che hanno avviato le indagini. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di individuare i responsabili.

Telecamere

Tra le attività investigative, particolare attenzione è rivolta all’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, nella speranza che qualche telecamera abbia ripreso movimenti sospetti prima e dopo l’esplosione. La notizia dell’attentato si è diffusa rapidamente nella mattinata di ieri, suscitando sdegno e preoccupazione tra i cittadini. Nel pomeriggio, in segno di solidarietà, la sindaca di Orosei, Elisa Farris, si è recata presso l’abitazione colpita, accompagnata da tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. Unanime la condanna dell’amministrazione per l’atto criminale. «Condanniamo fortemente quanto accaduto – ha dichiarato la sindaca Farris – ed esprimiamo la massima vicinanza all’architetto Rojch e alla sua famiglia. Questi gravi gesti tentano di intimidire coloro che lavorano ogni giorno nel rispetto della legge, con professionalità ed etica. Non possiamo permettere che la nostra comunità venga destabilizzata da simili atti vigliacchi». Nel giorno dell’attentato era prevista una riunione di giunta, che si è trasformata in un momento di riflessione collettiva sulla difficile situazione in cui operano i dipendenti comunali, in particolare i responsabili di area, spesso esposti a forti pressioni e tensioni. Le indagini proseguono, mentre la comunità di Orosei, scossa ma unita, si stringe attorno al suo funzionario e chiede giustizia.

