Bomba sulla giornata dei giornalisti, un morto e 8 feriti 

Kabul. Doveva essere una giornata di festa per celebrare i giornalisti a Mazar-i-Sharif, nel nord dell’Afghanistan. Forse proprio per questo un gruppo terroristico ha voluto macchiarla di sangue lanciando una bomba. Nell’esplosione è rimasta uccisa una guardia di sicurezza, mentre almeno tre bambini e cinque giornalisti sono rimasti feriti. Al momento, nessuno ha rivendicato l’attacco. La giornata si stava svolgendo in un clima disteso. Dopo il discorso di un alto funzionario talebano i bambini hanno cantato l’inno nazionale dell’Afghanistan. Proprio in quel momento «si è sentito un forte boato», come ha raccontato il giornalista locale Atif Arian, che si trovava sul posto ed è rimasto ferito a un orecchio. Una guardia che sorvegliava l’edificio, nel seminterrato in cui si stava svolgendo la cerimonia, è rimasta uccisa sul colpo. Il bilancio, che è comunque provvisorio, poteva essere molto più grave perché a seguito dell'esplosione si è diffuso il panico tra le persone presenti, rischiando di creare un effetto domino. Il portavoce della polizia Mohammad Asif Waziri ha riferito che «quando è avvenuta l’esplosione, c’era il caos, tutti cercavano una via di fuga temendo che l’edificio crollasse», e ha aggiunto che alcuni suoi colleghi sono rimasti «feriti gravemente».

