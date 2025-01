Bomba sotto l’auto: nel mirino un impresario edile 

Il boato ha svegliato le persone che vivono nella frazione di Badualga poco prima della mezzanotte di mercoledì. Ma la potente deflagrazione ha soprattutto spaventato l’impresario edile Gianfranco Decandia, 64 anni, e la sua famiglia. Qualcuno ha avuto la sfrontatezza di collocare una potente carica di esplosivo sotto la Fiat Punto della vittima, nella parte anteriore dell’utilitaria. La Punto era parcheggiata davanti all’abitazione della vittima. La deflagrazione ha mandato in pezzi la parte anteriore dell’auto ed è stata danneggiata anche la facciata della casa di Decandia. Le conseguenze dell’atto intimidatorio sono ingenti. È stata anche parzialmente raggiunta dai frammenti un’ altra utilitaria usata dai familiari dell’impresario di San Teodoro. Sul posto sono intervenuti nel cuore della notte, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Siniscola e i Carabinieri della Compagnia di San Teodoro. Le operazioni di bonifica del sito si sono concluse nel giro di qualche ora, sono state assistite le persone che hanno vissuto momenti di terrore a causa della potente esplosione. Gianfranco Decandia è una persona stimata e fuori da situazioni che possano spiegare un atto intimidatorio come quello di mercoledì notte. L’uomo è stato sentito a lungo dai Carabinieri, a quanto pare si è detto stupito di quanto avvenuto davanti alla sua abitazione. Le indagini sarebbero indirizzate nell’ambiente di lavoro e in quella della caccia grossa.

RIPRODUZIONE RISERVATA