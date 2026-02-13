VaiOnline
Olbia.
14 febbraio 2026 alle 00:35

Bomba nella sede di un centro ricambi in zona industriale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pessima accoglienza a Olbia per la Coarsa, grosso operatore (nel settore ricambi auto) di Sanluri con sedi a Cagliari, Oristano, Sassari e Iglesias. Intorno alle 22 di giovedì è stato esplodere un ordigno di medio potenziale davanti alla sede della società, in via Mincio (Zona industriale di Olbia). Ed è la seconda volta che la sede olbiese dell’azienda viene presa di mira, da quando (novembre 2025) il punto vendita di via Mincio è stato inaugurato. Qualcuno giovedì sera si è avvicinato all’ingresso del negozio e ha collocato l’ordigno. La deflagrazione ha danneggiato le vetrate e gli infissi dell’edificio. L’allarme è scattato ieri mattina, sono stati i titolari a chiedere l’intervento del personale del Commissariato. Nel giro di poche ore sono partite le indagini e sul posto sono arrivati gli investigatori (polizia scientifica) incaricati di effettuare i rilievi. Sono stati sentiti titolari e personale del negozio, nessuno avrebbe ricevuto minacce in modo esplicito di recente. Qualche settimana fa, però, sarebbe stato danneggiato con una piccola carica di esplosivo uno degli ingressi dell’edificio.

Il personale del Commissariato ieri mattina si è mosso per cercare testimoni oculari della fase preparatoria dell’attentato e per non ci sarebbero persone in grado di fornire elementi utili. Ma la Polizia avrebbe acquisito un filmato che documenta i movimenti di un mezzo vicino al negozio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La visita

Il capo dello Stato onora la forza della Deledda

Nuoro, all’Eliseo l’incontro con gli studenti poi tappa nella casa natale a San Pietro 
Marilena Orunesu
maltempo

Sarrabus, danni incalcolabili  È peggio del ciclone Harry

Il bidello ferito dal crollo di un pino: vivo per miracolo 
Gianni Agus
Nord Sardegna.

A Tempio Carnevale dimezzato, il Parco tenda è inagibile

Andrea Busia Caterina Fiori
Decimomannu-Assemini-Uta.

Il Flumini Mannu sorvegliato speciale

(red. pro.)
L’emergenza

«La Portovesme srl metta in sicurezza il sito di Genna Luas»

Controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua 
Francesco Pintore
L’ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l’assalto all’Isola

«Lo Statuto nei Puc dei Comuni»

Pili: «Sì alla Pratobello dopo l’impugnazione della legge aree idonee» 
Lorenzo Piras
La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa

Registro dei tumori, è ancora tutto fermo «Inerzia inaccettabile»

Schirò (Sa Luxi): tanti impegni, ma non c’è neppure il responsabile  
Cristina Cossu