Bomba nella sede di un centro ricambi in zona industriale 

Pessima accoglienza a Olbia per la Coarsa, grosso operatore (nel settore ricambi auto) di Sanluri con sedi a Cagliari, Oristano, Sassari e Iglesias. Intorno alle 22 di giovedì è stato esplodere un ordigno di medio potenziale davanti alla sede della società, in via Mincio (Zona industriale di Olbia). Ed è la seconda volta che la sede olbiese dell’azienda viene presa di mira, da quando (novembre 2025) il punto vendita di via Mincio è stato inaugurato. Qualcuno giovedì sera si è avvicinato all’ingresso del negozio e ha collocato l’ordigno. La deflagrazione ha danneggiato le vetrate e gli infissi dell’edificio. L’allarme è scattato ieri mattina, sono stati i titolari a chiedere l’intervento del personale del Commissariato. Nel giro di poche ore sono partite le indagini e sul posto sono arrivati gli investigatori (polizia scientifica) incaricati di effettuare i rilievi. Sono stati sentiti titolari e personale del negozio, nessuno avrebbe ricevuto minacce in modo esplicito di recente. Qualche settimana fa, però, sarebbe stato danneggiato con una piccola carica di esplosivo uno degli ingressi dell’edificio.

Il personale del Commissariato ieri mattina si è mosso per cercare testimoni oculari della fase preparatoria dell’attentato e per non ci sarebbero persone in grado di fornire elementi utili. Ma la Polizia avrebbe acquisito un filmato che documenta i movimenti di un mezzo vicino al negozio.

RIPRODUZIONE RISERVATA