Bomba inesplosa sulla porta di casa 

Un attentato fallito in centro a Macomer. Un tubo metallico, confezionato artigianalmente, con gelatina, chiodi e bulloni, durante la notte è stato collocato davanti al portone di ingresso di una casa di via Sardegna, una delle strade più importanti. Probabilmente l’intento era quello di far saltare l’intero edificio, danneggiando anche quelli vicini. L’ordigno è stato piazzato davanti al portone di ingresso dell'abitazione di due allevatori, i fratelli Fabrizio e Giuseppe Fois, che vivono nello stabile tra via Sardegna e via Toscana con le loro rispettive famiglie. Forse per la forte umidità della notte o per altri motivi, al vaglio degli inquirenti, l'innesco si è spento per cui, fortunatamente, non c’è stata l’esplosione.

L’allarme

Ad accorgersi della presenza dell’ordigno è stato uno dei fratelli Fois, dopo le 4 del mattino, quando si stava recando nell’azienda agricola. Appena ha aperto il portone, ha subito capito che si trattava di una bomba. Ha dato subito l’allarme, chiamando il commissariato di polizia. Su posto gli agenti assieme ai vigili del fuoco.

Casa evacuata

L’abitazione è stata fatta evacuare e tutta la zona interdetta al traffico e alle persone fino alla tarda mattinata di ieri. Da Nuoro sono arrivati gli artificieri dei carabinieri, che hanno provveduto a rendere inoffensivo l’ordigno.

Sulla vicenda il magistrato ha aperto un’inchiesta. Resta da capire il movente del fallito attentato. Le indagini sono in corso e per ora le domande restano senza risposta. Si vuole capire soprattutto se i due allevatori abbiano dei nemici. Sembra sicuro che la vicenda sia maturata nel mondo delle campagne. Gli agenti del commissariato, coordinati dal dirigente Federico Farris, battono tutte le piste. Oltre aver sentito i due fratelli, cercano eventuali testimoni.

Reazioni

La vicenda che ha scosso l’intera cittadina. «Sono allibito - dice il sindaco, Riccardo Uda, presente sul luogo del fallito attentato - la gente di Macomer non è avvezza a queste cose. Una deprecabile vicenda che ovviamente crea paura in tutta la comunità e allarme sociale. Probabilmente si voleva colpire gente perbene, dei lavoratori. Ci affidiamo al lavoro delle forze dell'ordine, per capire cosa ci sia dietro a questo fallito attentato».

