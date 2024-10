Bomba ecologica nel cuore della città 

C’è un angolo di Carbonia che da quasi venti anni è totalmente consegnato al degrado. Nella bretella invece fra viale del Minatore e via Ospedale, porta d’ingresso della città, è consentito di tutto: spuntano montagne di rifiuti, sino alla rotonda di via Dalmazia, i lati della strada sono per un centinaio di metri una fila interminabile di cumuli di mondezza. E davanti all’insediamento rom, è abituale che bidoni dell’immondezza e altri rifiuti intralcino la carreggiata. Uno scenario di devastante degrado in cui da anni sono violate quelle regole che agli inizi del Duemila avevano convinto l’allora amministrazione a realizzare (con 120 mila euro) un campo attrezzato.

Il campo rom

Era destinato ad alcune famiglie della comunità rom chiamate ad abbandonare l’altro campo, quello tuttora esistente fra Sirai e la bretella della Sp2. Le regole che erano state poste erano semplici: pagamento di affitti per lo più simbolici, manutenzione e cura del sito, il rispetto dell’obbligo scolastico per i minori, divieto di eseguire attività illecite. In larghissima misura sono state disattese. Una zona franca, alimentata anche da chi incrementa la discarica lungo il viale con il lancio dall’auto del sacchetto selvaggio e il deposito di rifiuti. In questi anni alcune delle contromisure adottate hanno portato alla rimozione di veicoli e, da parte di carabinieri o polizia, la messa sotto sequestro di cumuli non autorizzati di rifiuti per lo più ferrosi. Ogni altra misura più energica, come lo sgombero del campo, è stata sempre giudicata con estrema cautela anche dalla stessa Prefettura.

Il Comune

Qualcosa (a detta dell’amministrazione) potrebbe cambiare a giorni: «Via i contenitori del vialetto d’accesso all’insediamento e sulle corsie che rappresentano un pericolo - precisa l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – si interverrà ai lati della strada: non è più tollerabile questa condizione». Ma non si interverrà nell’insediamento che quindi, realisticamente, resterà ancora per molto nelle condizioni attuali. La bonifica esterna comporterà il prelievo di tonnellate di rifiuti (col rischio che aumenti la percentuale di raccolta non differenziata). Ma la vera partita si gioca sul piano sociale e culturale per la cura dell’interno del campo. «Sono in corso – sottolinea il comandante della Polizia locale Andrea Usai - interlocuzioni con la comunità rom per un percorso finalizzato ad attenersi al rispetto della legge e del regolamento: ci siamo mossi in più ambiti anche grazie a un sodalizio che si occupa di instaurare relazioni virtuose con i nuclei rom cui si chiede una modifica dei comportamenti».

