Bomba ecologica dimenticata dal 1986 

Due bombe, una ambientale e l’altra monetaria in capo al Comune e di rimbalzo ai cittadini. L’Ente dovrà dare fondo alla cassa per oltre un milione di euro, tanto quanto serve per bloccare il contatore degli interessi scattato nel 2010 su un montante lavori di bonifica, vidimato dal Tribunale, di 862.462 euro.

La storia

La storia risale al 1986. Per ovviare alla mancanza di spazi dove conferire i rifiuti, il sindaco Giorgio Gaviano chiede e ottiene da Gavino Porcu la concessione per due anni di un terreno di 5 ettari tra Oristano e Silì, località “Pauli Mattauri”, dove scaricare non più di 180mila metri cubi di rifiuti inerti. Allo scadere dei due anni il settore ambiente della Regione diffida il Comune perché in quella discarica sono stati rinvenuti «rifiuti di tipologia differente da quelli autorizzati», in particolare di origine domestica, carcasse di auto e «rifiuti putrescibili di origine organica».

I tecnici regionali segnalano anche che il terreno non è stato recintato e non è sorvegliato; un immondezzaio dove ciascuno poteva scaricare ogni genere di rifiuto. Il Comune continua come se niente fosse, salta la scadenza dei due anni di concessione e disattende la clausola che lo obbligava a restituire al proprietario il terreno bonificato.

La sentenza

Il Tribunale, al quale ricorre Gavino Porcu, in una sentenza del 2010 oltre al risarcimento danni obbliga il Comune alla chiusura della discarica, al recupero e alla sistemazione dell’area. Il Tar, su ricorso di Porcu con l’avvocato Raffele Soddu, il 6 ottobre 2023 disponeva che il Comune desse «integrale ottemperanza alla sentenza entro il termine di 90 giorni dalla notifica». Nomina commissario ad acta il dirigente del Servizio ambiente della Provincia di Oristano, Raffaele Melette, e condanna il Comune a 2mila euro di spese.

Primi fondi

Quando stanno per scadere i 90 giorni, la Giunta Sanna con una variazione urgente al bilancio di previsione, dietro richiesta del dirigente dello Sviluppo del territorio Giuseppe Pinna, reperisce 100mila euro «per procedere all’esecuzione di bonifica della discarica di “Pauli Mattauri”». Centomila euro su 862mila indicati dal consulente nominato dal tribunale nel 2005 forse basteranno per i primi due dei tre punti chiesti dal commissario Melette: affidamento dell’incarico per la redazione del piano di adeguamento post gestione della discarica fino alla chiusura e i lavori di recinzione. Resta in piedi il più dolente: la rimozione dei rifiuti.

