Bomba ecologica al centro della città 

Le tettoie dei garage con pannelli in eternit che si sbriciolano, la vegetazione (folta e incolta) facile innesco se qualcuno volesse appiccare un fuoco, vialetti privi di luce.

In abbandono

C’è un rione, non sperduto alla periferia della città o nei suoi borghi più distanti, ma a due passi dal centro in cui residenti denunciano l’esistenza di una potenziale bomba ecologica. È quello di piazza Garibaldi, un piccolo agglomerato tra viale Arsia, viale Trento e villa Sulcis, le cui condizioni (eccetto qualche piccolo intervento urbanistico come la nuova piazzetta) riportano le lancette del tempo di Carbonia agli anni Settanta. Nel rione, in un vicoletto sterrato che quando piove è punteggiato di pozzanghere, c’è una ventina di vecchi garage costruiti dall’allora Iacp, con le coperture (a brandelli) ancora in cemento amianto sulle quali si affacciano i palazzi di viale Trento.

La preoccupazione

«Io ho paura perché quelle tettoie si sbriciolano – accusa Lucia Porcu, la cui abitazione è pochi metri dai garage dimenticati – Area in questi anni ha costruito a Carbonia garage dappertutto, per questi invece non si degna di intervenire». Quelle venti autorimesse, circondate da una giungla di erbacce e dinanzi alle quali sono accumulati rifiuti e penumatici, non sono mai state vendute, tranne alcune. Anche sui social c’è chi ha tuonato contro quello che ha definito, come scrive Filomena D’Urso, «un intollerabile degrado: il Comune non interviene perché non è di sua proprietà, Area rinvia l’onere agli affittuari dei garage o a chi abita nei dintorni». Per questione di privacy non le è stato facile, rivela, risalire ai beneficiari dei locali che tutto sembrano fuorché manufatti utilizzati a tempo pieno: ci sono ancora passanti e chiavistelli vecchi di 40 anni. «C’è chi adopera quei garage come legnaia – rivela Piero Fenu, altro residente, pensionato – in effetti ci sono rischi non solo per le tettoie in eternit ma anche per gli incendi: se qualcuno mettesse fuoco, le fiamme percorrerebbero l’intero vialetto il quale non è l’unico in condizioni indecenti: lo è anche quello che sbuca davanti a villa Sulcis ed è intollerabile che una situazione del genere sia in sostanza nel pieno centro di una città che si vanta di essere un gioiello dell’architettura razionalista». In effetti, quell’agglomerato sembra un mondo a se stante. Area, come la nuova direttrice generale Adelia Murru, fa sapere che «valuterà la situazione della zona di piazza Garibaldi».

