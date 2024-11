Bomba ecologica a Santu Lianu 

Non ci sono più i sigilli nella casa trasformata in un canile lager a Santu Lianu, ma resta una bomba ecologica a cielo aperto.Cumuli di rifiuti, come forse mai si erano visti nel territorio quartese, ricoprono la parte interna ed esterna nello spazio dove due donne madre e figlia di 80 e 53 anni, negli anni avevano ammassato in condizioni assurde 223 cani.

Rischio inquinamento

Dopo lo sgombero degli animali di qualche settimana fa, resta un altissimo rischio inquinamento e adesso che l’immobile è stato dissequestrato, per la prima volta i proprietari hanno potuto vedere come è stata ridotta una casa che un tempo era un piccolo gioiello, nell’attesa di capire chi ripagherà loro di tutti questi danni. Danni che a prima vista non sono nemmeno quantificabili: migliaia e migliaia di euro per bonificare un qualcosa che a parole non si riesce nemmeno a descrivere. Ma chi porterà via tutto questo? Certo è che chi abita qui vicino è stufo di trovarsi davanti una tale immagine di degrado.

I vicini

«Almeno i cani non ci sono più» commenta l’allevatore Giovanni Scalas, «perché la situazione che si era venuta a creare da annui era inverosimile. Ma di certo non è possibile che lascino una bomba ecologica in mezzo alla campagna. Abbiamo dovuto rinunciare anche a portare le pecore a pascolare tutto attorno».

Oltre alle migliaia di buste di indifferenziato da cui si intravede di tutto, ci sono ingombranti, frigoriferi gettati ovunque, decine di materassi, trasportini arrugginiti e barattoli. Ci sono sedie, centinaia di coperte lerce, ventilatori. Davanti a quel che resta della casa, il terreno è sommerso da rifiuti in decomposizione che insieme agli escrementi, hanno creato dei blocchi compatti. E all’interno è pure peggio: anche qui buste, mobili distrutti, rifiuti di ogni tipo. Viene da pensare a cosa abbiamo potuto passare quei poveri cani, li fuori, senza riparo sotto il sole cocente di agosto.

Le richieste

«È stato risolto un problema grosso come quello dei cani» commenta Giuseppe Cavallucci che ha casa qui «ma ne resta uno enorme che è quello dei rifiuti. Quando li rimuoveranno? È una discarica a cielo aperto, anni e anni di immondizia mai smaltita, una cosa incredibile. Io pago le tasse, sono un onesto cittadino e ho diritto a non volere questo degrado vicino casa». Poco più avanti fa sorridere un cartello con su scritto “Rispettate l’ambiente, non lasciate rifiuti”.«Questo è un posto incontaminato e dobbiamo vedere tutto questo, poi siccome spazzatura chiama spazzatura c’è già chi sta vendendo a scaricare cumuli di macerie» denuncia un altro residente della zona, Francesco Murgia. Mentre Denise Zuddas aggiunge, «La notte sentivamo l’abbaiare continuo dei cani, disperati. Sembrava che si sbranassero tra loro. È incredibile quello che hanno fatto». E Franco Milia denuncia: «Ho l’impressione che si siano mossi in ritardo e che così si è arrivati a un punto di non ritorno».

Il Comune

Sulla faccenda il vice sindaco Tore Sanna spiega: «Verificheremo chi ha titolo per rimuovere i rifiuti. In ultima ipotesi è chiaro che il Comune dovrà valutare un intervento in danno. Si tratta di smaltire rifiuti indifferenziati che hanno costi elevatissimi che andranno a gravare sulla comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA