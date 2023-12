Bomba dopo i petardi: cacciato Rusani 

I petardi esplosi nello spogliatoio? La questura li ha già archiviati: quella del 21 dicembre è stata una goliardata. Nessuno sparo (la scacciacani trovata dagli agenti arrivati al Frogheri quasi in assetto antisommossa era legale, con tanto di tappo rosso), nessuna inchiesta. La bomba, quella vera, in casa Nuorese è esplosa ieri. Il presidente del club verdeazzurro, Gianni Pittorra, ha infatti dato il benservito al mister Luca Rusani ed al suo vice Nicola Ruggeri. Il primo posto in classifica, la miglior difesa del campionato, nessuna sconfitta patita in queste prime 14 gare di campionato sono dati che rendono incomprensibile la decisione dei vertici di via Aosta.

Dimissioni a catena

Decisione verosimilmente non unanime visto che, a strettissimo giro, sono arrivate le dimissioni del direttore sportivo Gianfranco Moro e del dirigente e responsabile della prima squadra Bebo Catte in aggiunta a quelle del project manager Serafino Cosma Musu. A rendere ulteriormente pepato questo periodo di festività si aggiunge la soluzione istantanea della crisi tecnica, risolta nel volgere di alcune ore e definita con il comunicato affidato ai social e la foto di mister Antonio Prastaro con il Presidente Pittorra che gli affida ufficialmente la guida della prima squadra. Un ritorno a Nuoro quello di Prastaro che in più occasioni ha allenato i verdeazzurri, l’ultima nella stagione 2019/20 durante il Covid. L’ultima esperienza con la Tharros, conclusa dopo pochi mesi con le sue dimissioni per motivi familiari.

Sdegno e sorpresa

Questa girandola di notizie è stata un evento troppo ghiotto per i nuoresi, vista la tempistica e la sorpresa vissuta dai tifosi. «Il presidente dovrebbe convocare una conferenza stampa per far capire i veri motivi - scrive G. Corraine su Facebook - anche per non alimentare voci poco simpatiche che stanno iniziando a girare in città e non solo».

L’ex ds Gianfranco Moro fa la cronistoria di quanto accaduto nelle ultime ore: «Il fatto, seppur censurabile, del 21 dicembre, è da circoscrivere alle dinamiche di uno spogliatoio, trattasi di scoppio di petardi che in Questura è stato archiviato come goliardata fin da subito. – scrive Moro – Stranamente se ne dà notizia soltanto oggi (ieri ndr ). Considerati i risultati positivi della squadra ritenevo necessario un provvedimento disciplinare, ma il 27 si è tenuto un direttivo in cui ha prevalso la linea dell’esonero. Ieri nel giro di due ore è stata annunciata l’esclusione dei mister con l’inserimento del nuovo staff tecnico. Questo mi ha fatto riflettere sul fatto che quel consiglio direttivo era un pro forma per validare una decisione già presa indipendentemente dalla mia posizione. La mia presenza risulta quindi non essere più necessaria, per cui con tristezza e rammarico ho rassegnato le mie dimissioni. Le incompatibilità sulle scelte tecniche sono evidenti e non si è potuto trovare un accordo per il bene della Nuorese».

Presidente in silenzio

Parole pesanti come macigni che smentiscono la fantasiosa ricostruzione di presunti spari e che rendono ancora più incredibile il cambio della panchina in un momento così straordinario della squadra. Il presidente Pittorra, oberato di impegni professionali, non ha fornito alcuna risposta.

