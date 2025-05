Bomba d’acqua sull’Oristanese 

Un temporale fuori stagione e l’Oristanese è finito sott’acqua. Dalla mezzanotte di ieri si è abbattuto un acquazzone che ha causato allagamenti e disagi in vari quartieri e a Torregrande. E ancora una bomba d’acqua ha mandato in tilt l’Alta Marmilla. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

Allagamenti

I tuoni hanno svegliato molti oristanesi mentre i fulmini illuminavano a giorno la città. E intanto la pioggia battente non ha dato tregua fino alla prima mattinata di ieri e non sono mancati i disagi soprattutto nella zona di Torangius: in diverse abitazioni fra via Verga e via Pirandello gli scantinati si sono allagati. Problemi anche nella zona di via Marconi, a Fenosu e soprattutto a Torregrande dove i vicoli perpendicolari al lungomare ma anche le strade vicine alla chiesa e alla piazza della Torre sono diventate una sorta di fiume. Solo dopo qualche ora l’acqua ha iniziato a defluire e la situazione è tornata alla normalità. Proteste dai residenti che hanno puntato il dito sulla mancata pulizia dei pozzetti. «Gli interventi della ditta Formula ambiente sono puntuali – ha spiegato l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – Abbiamo effettuato un sopralluogo, non ci sono problemi. Forse gli allagamenti sono dovuti alla portata eccezionale dell’acquazzone».

Disagi anche in provincia dal Terralbese alla Marmilla. Ieri una bomba d’acqua ha colto di sorpresa gli ambulanti di Ales che, in tutta fretta, hanno sbaraccato il mercatino. I maggiori disagi nella zona del campo sportivo, dove c’è un canale tombato in un'area a rischio idrogeologico. Fortunatamente i danni sarebbero contenuti e le condizioni climatiche sono migliorate con il passare delle ore.

