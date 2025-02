Bomba d’acqua sulla Toscana, poi trema la Campania 

Grosseto. Notte di paura per il maltempo ad Orbetello. Tra le 21 di mercoledì e le 4 del mattino di ieri sono caduti oltre 109 millimetri di pioggia, che hanno causato gravi danni all’agricoltura e mandato in tilt la rete idrica. Disastro e paura a Talamone, dove il mare ha rovesciato due barche nel porto. Allagamenti, smottamenti e frane dopo un violento temporale a Giglio Campese, dove le vie principali ieri erano sommerse e il crollo di un grande pino storico ha isolato temporaneamente il centro abitato. Una frana ha anche interessato l’isola d’Elba, con la chiusura della strada provinciale 33. E ora l’allerta meteo si sposta su tutta la Campania. ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Le previsioni indicano un fronte freddo in discesa dal Nord Europa che nella giornata di oggi, San Valentino, raggiungerà le regioni centro-settentrionali e genererà un vortice intorno all’Italia, in movimento dalle regioni centrali verso il Sud nel weekend. Intorno al suo centro agirà una perturbazione che concentrerà i suoi effetti sulle regioni di Nordest, sulle adriatiche e su quelle meridionali, con condizioni di diffuso maltempo, temperature in diminuzione, nevicate sull’Appennino anche a quote collinari.

