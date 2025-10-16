Bomba d’acqua  sul Cagliaritano, caos nelle strade 

Una bomba d’acqua da manuale: breve ma intensa. La pioggia che si è abbattuta per una quindicina di minuti nel primo pomeriggio di ieri in tutto il Cagliaritano sembra aver preso di sorpresa il capoluogo e tutti i principali centri dell’hinterland. Strade allagate, rete fognaria traboccante e traffico paralizzato hanno creato disagi praticamente ovunque mettendo in evidenza tutte le lacune urbanistiche del territorio che non ha permesso un normale deflusso delle acque piovane.

Traffico in tilt

Cagliari anche questa volta ha mostrato una scarsa preparazione agli eventi meteorologici estremi. Le precipitazioni, seppure intense, non possono infatti spiegare il caos e gli allagamenti registrati praticamente ovunque in città. Dal quartiere Amsicora a Su Planu, passando per Sant’Avendrace e Monte Urpinu. Proprio qui, nel colle tra i più amati dai cagliaritani, agli automobilisti in transito si è offerto uno spettacolo degno dell’Amazzonia: dai pendii del parco che costeggiano via Vidal sono nate delle cascate naturali tanto affascinanti quanto incredibili per il centro di una città che dovrebbe essere pronta a gestire flussi di acqua straordinari.

Cascate urbane

E invece la città è diventata suo malgrado un “parco acquatico” urbano con tombini che in via Piero della Francesca, una volta saltati a causa della pressione dell’acqua, si sono trasformati in fontane dalle quali uscivano potenti getti capaci di paralizzare il traffico.

Problemi identici alla rete fognaria si sono registrati praticamente ovunque ai quattro angoli della città: in viale Marconi, in viale Diaz, in via Cagna e via Sant'Avendrace scatenando le polemiche sulla incomprensibile disorganizzazione nella pulizia delle caditoie, indispensabile in queste prime settimane di autunno, ma evidentemente fatta con poca efficacia.

Tutti sott’acqua

Polemiche simili anche nei comuni dell'hinterland, come Quartu. «Sono bastati pochi minuti di pioggia per far rivivere la paura. La situazione è surreale, con allagamenti peggiori rispetto all'anno scorso», accusa Michele Pisano, consigliere comunale di FdI. «In circa mezz’ora sono caduti valori che vanno ben oltre la soglia di classificazione di nubifragio», la risposta del vicesindaco Tore Sanna.

A Selargius case e attività commerciali allagate, per il resto l'acquazzone ha creato panico fra i cittadini e gli automobilisti di passaggio. E mentre c’è chi accusa il Comune sul fronte della manutenzione dei tombini, c'è stato anche qualche selargino che si è rimboccato le maniche per ripulirli in autonomia.

A Quartucciu la bomba d'acqua ha allagato il centro, ma la situazione è tornata alla normalità quasi subito. «Il volume di Rio Is Cungiaus è cresciuto, ma il livello di guardia era sotto controllo», dice il sindaco Pietro Pisu.

A Monserrato dopo l’acqua sono piovute anche le polemiche. La minoranza in Comune torna all’attacco sugli interventi del Comune per abbassare il rischio idrogeologico. «Le opere di mitigazione in via Cabras e via dell’Argine si sono dimostrate insufficienti», protestano i consiglieri Cicotto, Sanna, Cao, Picciau e Zucca, che chiedono «le vasche di laminazione a nord della 554, fondamentali per ridurre i pericoli».

Infine Sestu, dove gli allagamenti tra le vie Monserrato, Cagliari e Roma hanno creato panico e disagi: «Bloccati in negozio per mezz’ora», racconta Teresa Sanna nella sua macelleria. «L'acqua arrivava alle ginocchia», dice Sabrina Picci dal suo centro estetico. Molti criticano caditoie e canali di scolo. La sindaca Paola Secci rassicura: «Seguivamo la situazione informando i cittadini mentre le forze dell’ordine erano nelle zone critiche». (f. l., d. l., st. lap., l. m., g. l. p.).

