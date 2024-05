Bomba d’acqua su due paesi 

Tombini che tracimano e scantinati allagati a Guspini, una condotta idrica che esplode spaccando l’asfalto per trenta metri nel tratto della Statale 126 che attraversa il centro abitato di Arbus: è il bilancio del passaggio del fronte temporalesco sul Guspinese. Ieri, secondo i dati della stazione “Guspini Meteo”,sono caduti 48 millimetri di pioggia a Guspini e ben 55 ad Arbus, e si temevano ulteriori precipitazioni nella notte.

Arbus

Ad andare in tilt, in quest’ultimo centro, sono stati i tombini: la grande quantità d’acqua piovana ha saturato la rete di raccolta, complice anche la presenza dei residui degli sfalci dell’erba lasciati per le strade e trascinati nelle caditoie provocando intasamenti. Il risultato è stata la rottura di una condotta sotto l’asfalto della Statale 126, nel tratto urbano dove prende i nomi di via della Libertà e via Repubblica: all’altezza di piazza San Lussorio si è creata una spaccatura lunga circa 30 metri con un dislivello pericoloso. L’Anas, in un comunicato stampa, ieri sera ha annunciato la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia per “cedimento del piano viabile” al km 84.700 e segnalato l’intervento delle proprie squadre e di quelle di Abbanoa con l’aiuto della polizia municipale per la gestione della viabilità. La riparazione non sarà cosa immediata: il sindaco Paolo Salis ha emesso un’ordinanza in cui annuncia che la chiusura di via della Libertà, nel tratto da via Caprera a via Mentana, si protrarrà per lavori per una settimana.

Ma il danno sulla 126 è solo uno dei fronti che ieri hanno mobilitato la Protezione civile arburense, chiamata a intervenire, riferisce il presidente Jonathan Concas, per allagamenti e disagi in tutto il paese.

Guspini

Disagi causati dal maltempo anche a Guspini, dove soprattutto nel primo pomeriggio le precipitazioni sono state molto intense, causando il sollevamento di alcuni tombini e l’intasamento delle caditoie. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle situazioni più critiche. «Fortunatamente, i 50 mm di pioggia non sono caduti tutti in una volta, evitando danni peggiori», dichiara Andrea Soru di Guspini Meteo.

In via Fratelli Bandiera alcuni scantinati si sono allagati a causa del livello inferiore rispetto alla sede stradale; strada allagata in via Dante e nei pressi della rotatoria dell’asse mediano, nei soliti punti critici, con disagi e rallentamenti del traffico. Anche in questa zona i tombini sono saltati. Situazione analoga all'ingresso del centro abitato, sulla Statale 197 vicino alla rotatoria. Disagi anche nelle strade rurali, in particolare nella località Gentilis, dove l’acqua piovana ha ricoperto l’intera carreggiata rendendo difficile il transito dei veicoli.

