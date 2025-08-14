Bomba d’acqua, strade torrenti: disagi e paure 

Strade trasformate in torrenti. Pomeriggio di paura ieri a Tonara per una bomba d’acqua che ha interessato il paese e le campagne dove si è abbattuta una violenta grandinata. Le strade sono diventate torrenti impraticabili (nella foto di Debora Castangia) causando disagi alla circolazione, paura tra gli abitanti e danni alle colture. Immediato l’intervento della Protezione civile e dei volontari. (g. i. o.)