Tonara.
15 agosto 2025 alle 00:46

Bomba d’acqua, strade torrenti: disagi e paure 

Strade trasformate in torrenti. Pomeriggio di paura ieri a Tonara per una bomba d’acqua che ha interessato il paese e le campagne dove si è abbattuta una violenta grandinata. Le strade sono diventate torrenti impraticabili (nella foto di Debora Castangia) causando disagi alla circolazione, paura tra gli abitanti e danni alle colture. Immediato l’intervento della Protezione civile e dei volontari. (g. i. o.)

