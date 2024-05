Venezia. Fiumi in piena e allagamenti; abitazioni isolate nel Padovano dopo che il Muson dei Sassi ha rotto gli argini; sversamento di idrocarburi al petrolchimico di Marghera e un nubifragio a Venezia. Una bomba d’acqua in Veneto come non accadeva da 300 anni impone la presa d’atto che il clima sta cambiando «ed è inutile andare avanti a pagare danni, meglio andare avanti pagando opere». «Il peggio è passato», dice Zaia, ricordando che non ci sono feriti e che le persone fatte evacuare sono tornate in gran parte a casa. Ma non è solo il Veneto a fare una prima conta dei danni. Mille gli interventi urgenti e un morto a Cantù sono stati registrati in Lombardia. La vittima è il 66enne disperso da giovedì pomeriggio dopo che, su un ponticello, era andato a vedere la piena del torrente Serenza. Mario Porro, 66 anni, pensionato, è caduto nelle acque del fiume e ieri il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco.

