Bomba d’acqua,  chiusa la Statale 

Le precipitazioni hanno appesantito e smosso una porzione di terreno finita sulla carreggiata. Interrotta al traffico veicolare la strada in direzione di Anela, in località Medeles, divenuta impraticabile. In alcune immagini che circolano sui social si vedono anche le auto in parte sommerse dall’acqua sulla provinciale 10, ad Anela.

Un torrente di fango e d’acqua ha attraversato il percorso stradale. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Bono per affrontare l’emergenza e mettere in sicurezza la strada.

A causa di una frana è stata inoltre chiusa temporaneamente la Statale 128 bis “Centrale Sarda” all’altezza di Bono appunto, in entrambe le direzioni. Sul posto s il personale dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

