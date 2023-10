Bomba d’acqua, Carbonia allagata  

Prima bomba d'acqua di stagione e Carbonia ieri si è risvegliata a mollo.

Allagamenti

In alcune solite zone, quasi sempre le stesse da decenni, si è riversato un fiume d’acqua che ha inciso pesantemente sul traffico. In barba alle ripetute campagne sul rischio idrogeologico (avant’ieri l’ultima edizione di “Io non rischio”): i cittadini sono ormai educati a dovere, ma bastano due gocce per rivelare che alcuni contesti sono irrisolti. E che la Protezione civile, fra carenze di risorse e di mezzi, si fa in quattro per cercare di mitigare i rischi. La bomba d’acqua si è riversata attorno alle 7, ha proseguito la sua azione per oltre mezz’ora, e la replica dei disagi è stata servita. Allagato ad esempio il tratto basso di via Roma fra i centri commerciali e la stazione intermodale: molti automobilisti hanno saggiamente rinunciato all’idea ai percorrere il viale perché impossibile distinguere il marciapiede dalla sede stradale. Idem alcuni tratti di via Lubiana, con un’aggravante: la strada è pure un colabrodo. Allagati anche i portici di via Manno (sopra c’è il Municipio) e a mollo pure il tratto basso di via Sicilia dove è stato steso il nuovo manto d’asfalto. Allagati pure i parcheggi di via Ospedale, un’ampia sezione nei pressi del campo sportivo Santa Barbara, e in modo particolare il tratto di via Costituente fra piazza Repubblica, l’inizio di via Dalmazia e via dello Sport. Poi sui social, la gara a segnalare quante più situazioni disagevoli possibili. Con una costante: certe aree sono “recidive”.

Gli addetti ai lavori

Le conoscono bene le associazioni di Protezione civile che però per un motivo o per un altro combattono ad armi spuntate: «Da anni ci trasciniamo punti critici per la morfologia del territorio, la trascuratezza dei canali di smaltimento – spiega Francesco Uda, Radio Ser – siamo in sofferenza per la sede sociale non perfettamente funzionale e la penuria di risorse: il Comune si dia una mossa perché anche in un recente incontro in Regione abbiamo segnalato le criticità». Athena è sodalizio new entry nella protezione civile ma il presidente Bruno Cocco ammette che sul fronte del rischio idrogeologico non è ancora operativo: «A breve avremo l’automezzo dotato dei sistemi aspiratori». Quanto ai "laghi” che ciclicamente si formano a ogni pioggia, l’associazione individua alcune motivazioni: «Strade con avvallamenti, canali cementificati, tombini che non paiono adeguati alla quantità dell’acqua piovana».

La pulizia dei tombini che il Comune asserisce di aver svolto è stata vanificata dal tappeto di fogliame e terriccio che 60 minuti di nubifragio hanno di nuovo tappato. «I disagi stavolta sono stati meno evidenti – analizza l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – ma tra le cause delle criticità ad esempio in via Cagliari, Costituente e strade limitrofe, emerge l’assenza del canale di guardia di Rosmarino, per il quale esistono i finanziamenti: per le caditoie di nuovo intasate programmiamo pulizie immediate in previsione del prossimo maltempo».

