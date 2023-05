Bomba d’acqua blocca la città 

Una bomba d’acqua da 64 millimetri di pioggia per metro quadro ha mandato in tilt Carbonia per più di un’ora. Strade, attività commerciali, scuole e abitazioni allagate.

La grande quantità di pioggia improvvisa sarebbe all'origine di uno scontro frontale tra un’Opel Zafira e un’Alfa Romeo Giulia dei carabinieri. Un’ambulanza del Solkisoccorso ha trasportato due militari al pronto soccorso del Sirai per accertamenti. Il tratto di via Roma fronte centro intermodale è stato interdetto al traffico e la strada è stata delimitata dai vigili urbani fino al completo deflusso delle acque. I vigili del fuoco di Carbonia, Iglesias e Cagliari e la protezione civile di Carbonia, Villamassargia, Gonnesa e Terraseo coordinati dalla Prefettura e dalla Protezione Civile regionale sono intervenuti su più fronti: in via Mazzini presso il refettorio della scuola elementare allagato mentre i bambini erano intenti a consumare il pranzo. Stesso discorso nel refettorio delle elementari di via Roma . Interventi anche per liberare una cantina allagata in via Gramsci, richiudere tombini fognari saltati. In via Dalmazia chiuso per allagamento l’ingresso principale della scuola Don Milani. In via Sicilia l’acqua ha quasi isolato il rione. Idem a Caput Acquas. E poco ha retto anche una griglia realizzata anni fa in via Curiel. Impercorribili corso Iglesias e via del Minatore, e disagi enormi in via Lubiana: dieci centimetri d’acqua hanno nascosto la miriade di buche. In via Roux a stappare i tombini intasati ha provveduto un pensionato: ha evitato che il fiume d’acqua entrasse nelle case. (g. u.-a. s.)

