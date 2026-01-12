VaiOnline
Quartucciu.
13 gennaio 2026 alle 00:33

Bomba da mortaio a due passi dalla chiesa 

Mistero e paura in piazza Parrocchia: l’ordigno disinnescato dagli artificieri 

Momenti di paura ieri a Quartucciu, dove un ordigno, probabilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto su un muretto lungo una strada pedonale che costeggia piazza Parrocchia, nel cuore del centro storico. L’oggetto sarebbe stato abbandonato durante la notte.

La scoperta è avvenuta ieri mattina, quando un passante ha notato il manufatto e ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi i carabinieri e gli artificieri dell’Arma, che hanno avviato le indagini. Una vicenda singolare, che potrebbe essere chiarita anche grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella piazza, già al vaglio delle forze dell’ordine.

Le ipotesi

Si tratta di un episodio di difficile interpretazione. Al momento appare esclusa l’ipotesi di un attentato fallito. È più probabile che l’ordigno sia stato recuperato all’interno di una vecchia abitazione di Quartucciu e successivamente abbandonato. Resta però da chiarire perché sia stato lasciato proprio su un muretto affacciato su una strada pedonale particolarmente frequentata. Non è chiaro se l’intento fosse quello di facilitarne il ritrovamento da parte delle autorità, oppure se chi lo trasportava, temendo di essere visto, abbia preferito disfarsene rapidamente allontanandosi subito dopo. Su queste e altre ipotesi stanno indagando i carabinieri della Stazione di Selargius e il Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu, in un’indagine a 360 gradi che non esclude ulteriori sviluppi.

Il ritrovamento

A far scattare l’allarme è stata una telefonata ai carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno individuato un ordigno militare, una bomba da mortaio calibro 45 modello 35, appoggiata sul muretto. Considerata la potenziale pericolosità della situazione, è stata immediatamente messa in sicurezza l’area, isolandola per consentire agli artificieri di operare in condizioni ottimali.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria e della Prefettura di Cagliari, l’ordigno è stato quindi rimosso e messo in sicurezza, in attesa delle successive operazioni di brillamento in un luogo idoneo, che saranno effettuate dal Nucleo Artificieri del Comando provinciale di Cagliari.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone e senza feriti. Nessuno, al momento, crede all’ipotesi di un attentato. Resta da chiarire la dinamica di un episodio tanto sconcertante quanto misterioso, sul quale le immagini delle telecamere potrebbero fornire un contributo decisivo.

