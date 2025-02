Bomba contro un imprenditore 

Sono entrati nel cortile della villetta di via Cavour, nel centro di Buddusò, poco dopo la mezzanotte di mercoledì, senza alcuna esitazione hanno collocato davanti alla porta di ingresso un ordigno esplosivo che è stato fatto deflagrare. I responsabili dell’attentato ai danni dell’impresario Piero Sanna non si sono posti il problema della eventuale presenza di una persona nella strada o nel cortile della casa. L’esplosione della carica di medio potenziale ha sfondato il portone della villetta e danneggiato la facciata, schegge sono volate ovunque con l’altissimo rischio che potessero colpire qualcuno. Nella casa c’erano Piero Sanna e i suoi familiari, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ma il boato nella notte è stato scioccante, diverse persone sono uscite dalle loro case allarmate e spaventate. Sempre in via Cavour abitano un fratello e il padre di Piero Sanna.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Ozieri e il personale della stazione dei Carabinieri di Buddusò. Le indagini sono iniziate mentre erano in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’immobile e della strada. La carica di esplosivo ha causato danni ingenti alla facciata della villetta, ma non ha compromesso la stabilità dell’edificio.

La vittima

L’impresario edile Piero Sanna, 51 anni, di Buddusò, è titolare di una società con i suoi familiari, si occupa di costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni degli edifici. L’impresa dei Sanna opera in tutta la Gallura e ha sede a Olbia. La vittima dell’atto intimidatorio è stata sentita dai Carabinieri e non sembrano esserci nel recente passato episodi o situazioni che possano essere ricollegate al raid dinamitardo di mercoledì notte. Sanna è molto conosciuto e ieri ha ricevuto attestati di stima e di solidarietà dalla comunità di Buddusò e dal sindaco del paese, Massimo Satta.

Le indagini

L’inchiesta è coordinata dai pm di Sassari, i Carabinieri ieri hanno sentito diverse persone. Per ora non ci sono elementi per l’individuazione di un movente dell’attentato.

RIPRODUZIONE RISERVATA