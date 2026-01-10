Bomba carta, terrore in via De Gasperi 

Paura e danni di rilievo ieri in via Alcide De Gasperi, nel quartiere Luna e Sole. Poco prima delle 14 è esplosa una bomba carta in una rientranza della strada, dove si trovano i contatori Abbanoa, davanti ad alcune palazzine. La deflagrazione ha provocato la rottura dei vetri di una finestra nell'abitazione al primo piano in un palazzo di fronte e pure al secondo piano dell'immobile accanto.

Tra le conseguenze dell’esplosione ci sono poi i cocci disseminati nella rientranza e, soprattutto, probabili lesioni ai contatori colpiti dalla forza d'urto dell'ordigno artigianale. Apparecchi che adesso dovranno essere monitorati dagli operatori dell'azienda per valutare se procedere con la riparazione. Grande lo spavento dei residenti della strada, in particolare di alcune persone allettate.

D'altra parte la violenza del botto è stata avvertita con chiarezza anche nello stadio Vanni Sanna, a circa 150 metri circa di distanza, dove stava per disputarsi Torres-Campobasso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme alle volanti della polizia di Stato. Gli agenti della questura indagano sui responsabili dell'accaduto e potrebbero avvalersi delle telecamere in zona, dove, a poca distanza, si trovano il centro commerciale Luna e Sole oltre al supermarket Conad.

