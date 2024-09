Bomba carta lanciata in un cortile 

Esplode un ordigno artigianale nel centro di Siliqua: è panico tra i residenti, ma nessun ferito. Il forte boato, udito alle 21,30 di ieri, ha interrotto la tranquillità serale di molte famiglie che si sono riversate per strada. Il fatto è accaduto ancora una volta nel centro del paese dove, di recente, sono state date alle fiamme due auto e, in un altro episodio, sono stati vandalizzati due escavatori di una ditta di lavori stradali. Non risultano legami con le vicende precedenti ma sale il livello d’allarme.

La bomba carta sembrerebbe essere stata lanciata all’interno di un cortile che divide due abitazioni del vico Vittorio Emanuele II. La potente deflagrazione ha mandato in frantumi alcune vetrate interne, oltre ad aver danneggiato parti del cortile. Fortunatamente le due famiglie residenti sono rimaste illese, in quel momento il cortile era deserto. Subito dopo l’accaduto è giunta la pattuglia dei carabinieri di Siliqua, che ha raccolto le testimonianze di tutte le persone coinvolte. Le indagini sono partite spedite con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza del paese che, a breve, potrebbero dare un volto agli attentatori, forse quello di due persone giunte da un’altra località.

