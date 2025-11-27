Bomba carta, indagini nel mondo dello spaccio 

Proseguono le indagini sull’attentato messo a segno mercoledì sera in via Sanna a Pirri. L’ordigno fatto esplodere davanti all’ingresso di un’abitazione, al numero 10, oltre a causare danni agli infissi di tutta la palazzina, avrebbe potuto far molto male se qualcuno si fosse trovato da quelle parti. I carabinieri della compagnia di Cagliari sono al lavoro per capire se davvero il pesantissimo avvertimento fosse diretto al 41enne che abita lì oppure se ci sia stato un errore.

L’attività dei militari si concentra in particolare nel mondo dello spaccio di droga: potrebbe essere questo il motivo che ha spinto qualcuno a piazzare l’ordigno – una bomba carta ad alto potenziale – nelle vicinanze dell’ingresso della casa al piano rialzato dell’edificio di edilizia popolare nel cuore di Santa Teresa.

Ingenti i danni, come hanno potuto verificare i vigili del fuoco, arrivati sul posto subito dopo le numerose segnalazioni arrivate. In tanti hanno infatti sentito il boato. E l’esplosione ha provocato conseguenze anche agli infissi di tutto stabile, fino al terzo piano. In via Sanna sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia, i colleghi della sezione operativa del comando provinciale con il supporto degli artificieri del nucleo investigativo.

