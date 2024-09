Bomba carta esplode davanti a un fioraio 

Una bomba carta è stata lanciata la scorsa notte contro un negozio di floricoltura in via Fadda a Quartu. L’ordigno artigianale ha solo danneggiato parte della serranda, facendo l’effetto di un grosso petardo: immediate le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Quartu. Si è parlato anche di un fermo, ma la voce è stata finora smentita dagli inquirenti che starebbero comunque seguendo una pista precisa.

L’episodio è accaduto in via Fadda. Sconosciuti durante la notte hanno fatto esplodere l’ordigno con immediato allarme e con l'arrivo di alcune pattuglie di carabinieri di Quartu che erano impegnate in servizi preventivi in altre parti della città. Il botto è stato udito distintamente nelle abitazioni attorno al negozio di fiori ma in tanti hanno pensato a un grosso petardo esploso per divertimento.

Le indagini sono condotte dal comandante della Compagnia, il maggiore Michele Cerri e dal capitano Ignazio Cabras, comandante del Reparto operativo radiomobile. Gli inquirenti dopo il sopralluogo all’interno e fuori dal locale, stanno cercando di risalire a qualche testimonianza e a immagini di qualche telecamera che potrebbero tornare utili nell'economia delle indagini. Diverse le persone accompagnate in caserma, interrogate e subito rilasciate. I militari hanno anche effettuato alcune perquisizioni domiciliari. Sul movente e sulla vicenda non trapelano indiscrezioni.

Sulla vicenda nella mattinata di ieri è stato inviato un dettagliato rapporto alla Procura di Cagliari.

