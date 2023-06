Bomba carta contro la caserma dei carabinieri 

Il botto si è sentito anche nei quartieri più distanti: erano le tre del mattino nella notte tra sabato e ieri quando una forte esplosione ha svegliato i decimesi. Un ordigno artigianale fatto con polvere pirica, quella che si usa per i botti di Capodanno, è stato fatto esplodere all'esterno della caserma dei Carabinieri di via Eleonora D'Arborea, davanti al cancelletto metallico che è stato lievemente danneggiato. Nessun danno all'interno. La potenza di una bomba carta, simile ai cosiddetti “palloni di Maradona" costruita con più botti messi assieme. Non ci sono persone ferite, anche se a quell'ora in caserma erano presenti delle persone.

Le reazioni

Sono in corso le indagini, per il momento non si sa nulla sulla matrice dell'attentato. La comunità decimese, abituata alla tranquillit,à è molto scossa. Ieri mattina non si parlava d'altro, c'era chi minimizzava parlando di una ragazzata del sabato notte. Una che faceva colazione al bar accanto alla caserma è andata vedere i danni, il portoncino era già stato sistemato: secondo lei si è trattato una bravata, «ma comunque non è rassicurante, se qualcuno fosse passato da lì in quel momento si sarebbe potuto fare male».

Altri invece ne facevano una questione politica seria, ipotizzando dei legami con gli antimilitaristi, vista la recente manifestazione contro la base militare e l'imponente esercitazione. due anziani, seduti nella panchina di fronte alla caserma, commentavano che probabilmente ne arriveranno degli altri, perché a molti la presenza della scuola volo militare non va proprio giù nemmeno in paese. Dai gruppi antimilitaristi A Foras o Sardinnia Aresti, presenti alla manifestazione del 28 aprile, nessun commento.

Le indagini

«Abbiamo messo a disposizione i filmati delle telecamere - ha affermato la sindaca Monica Cadeddu- le indagini sono in corso, quindi non è opportuno commentare troppo perché abbiamo davvero poche informazioni. Questo avvenimento desta preoccupazione certamente ma non deve essere enfatizzato, il fatto che si tratti di un caso veramente isolato, evidenzia che Decimo è e continuerà ad essere un paese tranquillo e sicuro. La presenza e il lavoro delle forze dell’ordine ne sono garanzia. Naturalmente ai Carabinieri va tutta la nostra solidarietà».

Vicinanza anche da parte della ex sindaca Maria Paola Marongiu che durante i suoi dieci anni di mandato non aveva mai assistito a episodi del genere: «Piena condanna di atti di viltà di questo genere che scuotono la comunità decimese - ha dichiarato Marongiu- solidarietà ai carabinieri». E solidarietà è stata espressa anche da diverse personalità politiche regionali.

