“Bomba” al processo: «Mille errori negli interrogatori» 

La “bomba” del processo Grillo è esplosa in una delle ultime udienze, un colpo a sorpresa che nessuno un in aula poteva immaginare e che ha messo in preallarme giudici e parti. L’avvocato Dario Romano, legale (insieme alla penalista Giulia Bongiorno) della ragazza che sarebbe stata stuprata il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, si è presentato in aula con un corposo dossier che contiene, stando a quanto segnalato a giudici, quasi mille errori trovati nella trascrizione delle dichiarazioni rese dalla vittima ai pm. In pratica, una valanga di imprecisioni nell’atto fondamentale del processo, la trave portante del dibattimento. Gli errori individuati dai legali di parte civile, potrebbero compromettere il verbale della trascrizione delle dichiarazioni rese della vittima durante la primissima fase delle indagini, quelle sulla base delle quali è stato costruito tutto il processo a carico di Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta. Gli errori riguarderebbero la trasposizione su supporto cartaceo del contenuto delle videoregistrazioni degli interrogatori della vittima. Per avere un quadro chiaro della situazione che potrebbe delinearsi, si sta parlando dell’atto utilizzato dalle difese per le quasi 24 ore di controesame della vittima, le domande fatte alla studentessa milanese indicata come parte lesa sono state basate sul verbale che sarebbe zeppo di errori.

Il grande pasticcio

Il dossier dell’avvocato Dario Romano è un problema serio. Intanto le difese sono insorte, e i giudici hanno ritenuto fondate le osservazioni degli avvocati dei quattro ragazzi, l’elenco dei presunti errori non può entrare direttamente nel processo e la ragione è semplice. La trascrizione della videoregistrazione è opera di un perito incaricato dalla Procura della Repubblica di Tempio, è un atto blindato, tecnicamente un atto “fidefacente”, un pilastro intangibile del processo. Un pezzo di carta che arriva direttamente dagli uffici della Procura. Metterlo in discussione significa mettere in discussione l’operato di un collaboratore strettissimo dei pm. Ovviamente si parla di errori in assoluta buonafede, ma questo dato non rende meno grave la situazione. In aula, è stata bloccata, su richiesta delle difese, l’acquisizione diretta del dossier della parte civile.

Ora ci sarà una interlocuzione tra il pm Gregorio Capasso e l’avvocato Dario Romano sui presunti errori del verbale. Tutto a posto? Neanche per sogno. Infatti le difese dei quattro ragazzi genovesi sono in preallarme, pronte a risposte molto decise se la Procura dovesse decidere una sorta di revisione, di correzione del verbale. Intanto gli avvocati dei quattro ragazzi accusati di stupro hanno diritto di conoscere tutte le iniziative di parte civile e pm, nulla potrà essere fatto senza il loro “coinvolgimento”. Ma c’è di più.

Ripartire da zero?

Ieri, gli avvocati Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu (legali di Capitta e Corsiglia), contattati, non hanno voluto parlare del caso dei presunti errori di trascrizione. Di sicuro sono stati loro a far stoppare l’acquisizione del dossier della parte civile. E il collegio difensivo avrebbe anche messo le mani avanti: se dovesse essere modificato, ritoccato, corretto nella sostanza l’atto chiave del processo, sarà chiesto al collegio del Tribunale di Tempio che il caso Grillo riparta dall’avviso di concluse indagini. Una inchiesta nuova, basata su dichiarazioni rivedute e corrette per un dibattimento che ripartirebbe da zero. Un vero incubo processuale.

RIPRODUZIONE RISERVATA