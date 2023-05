Bomba a un blogger, Mosca accusa gli Usa 

Kiev ha negato ogni responsabilità e accusa i russi, spiegando che «il clan di Putin» prende di mira ogni dissenso, anche tra i sostenitori dell'intervento in Ucraina. Un copione già visto in occasione dei precedenti attentati. Quello dello scorso agosto, quando vicino a Mosca un’esplosione sulla sua auto uccise la giornalista Darya Dugina, figlia del filosofo nazionalista Alexander Dugin, e quello del mese scorso in un caffè di San Pietroburgo, dove il blogger e corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky ha perso la vita nell'esplosione di una statuetta-bomba.

MOSCA. Terzo attentato in poco più di otto mesi a un ultras mediatico della guerra all’Ucraina. Questa volta il bersaglio, lo scrittore Zakhar Prilepin, è rimasto solo ferito. Un ordigno ha semidistrutto la sua automobile e il suo autista e guardia del corpo è rimasto ucciso. Poche ore dopo gli inquirenti hanno annunciato che un uomo, fermato subito dopo l'attacco, ha confessato di essere l’attentatore e di avere agito su istruzioni dei servizi segreti di Kiev.

L’accusa all’Occidente

«Ordine del clan»

“Gruppo partigiano”

Fonti locali hanno detto che Prilepin ha riportato fratture a una gamba e una commozione cerebrale, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’agenzia russa Ria Novosti ha dato notizia di una rivendicazione da parte di un sedicente gruppo partigiano della Crimea, Atesh, che afferma di essersi messo alla caccia di Prilepin dall'inizio di quest'anno. Da quando cioè si era saputo che lo scrittore – che negli anni Novanta aveva partecipato ai due conflitti in Cecenia e fino al 2018 ha comandato un battaglione dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk – si era arruolato nella Guardia nazionale per partecipare al conflitto in Ucraina.

