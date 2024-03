Bomba a Ottana, dal prefetto i sindaci di tutto il Nuorese  

L’eco dirompente dell’attentato al Municipio di Ottana è tanto forte che non basta riunire il Comitato per l’ordine e la sicurezza, convocato ieri a Nuoro dal prefetto Giancarlo Dionisi. È già annunciato un Consiglio comunale aperto a tutti i cittadini giovedì sera nella palestra di Ottana. E non solo: il prefetto è pronto a un confronto ben più ampio. «Per la prima volta - sottolinea Giancarlo Dionisi - convocherò un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale saranno invitati tutti i cento sindaci della provincia statale di Nuoro, per chiedere loro la massima collaborazione verso la Prefettura e le forze di polizia. Questo è il momento in cui ognuno di noi si deve assumere in pieno, e concretamente, le proprie responsabilità e collaborare in vista della eliminazione di qualsiasi forma di turbativa».

L’incontro

In Prefettura si ritrovano il vicequestore vicario Giuseppe Scrivo, il vicecomandante provinciale dell’Arma, Saverio Aucello, il vicecomandante della Guardia di finanza, Filippo Cea, l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, i sindaci del capoluogo, Andrea Soddu, e di Ottana, Franco Saba. «È un fulmine a cielo sereno», ripete il primo cittadino di Ottana. Lo fa da giorni alla ricerca di una spiegazione possibile che non trova. «Non ho ricevuto minacce, neppure un segnale. Ho sempre la porta aperta dell’ufficio, ricevo tutti, ci sono dalle 7 alle 19. L’amministrazione è trasparente. Le uniche segnalazioni riguardano i disagi per Abbanoa, Area, bollette Tari, un pozzetto da ripulire, un albero da potare». Insomma, niente che possa spiegare quell’ordigno, confezionato con esplosivo militare, che ha sventrato gli uffici del Municipio.

I lavori

«Il problema è che questo attentato, che poteva causare anche danni ben peggiori perché bastava che in quel momento qualcuno passasse davanti, innesca un alone di sospetto sull’amministrazione. Non lo meritiamo. Questa è la mia amarezza», aggiunge Saba. Concluso l’incontro a Nuoro, nel pomeriggio è di nuovo in Municipio a seguire i lavori per sistemare i locali devastati dalla bomba dell’altra notte. Spera che nell’arco di una settimana l’attività possa riprendere, anche se resta da decifrare il movente. Mentre ci lavorano in forze gli investigatori, anche visionando le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, c’è un interrogativo, legato alla concomitanza della presentazione a Roma della comunità energetica di cui Ottana è unico esempio in Sardegna. Da chiarire se sia una semplice casualità o no.

Il dubbio

«Ci potrebbe essere qualcosa dietro», ipotizza il sindaco. «La comunità energetica sarà una delle più grandi a livello nazionale: 6 megawatt. Il mio timore è che qualcuno non l’abbia capita. Coinvolge tutta la comunità, dal sindaco al parroco, passando per le attività commerciali. Tutti i cittadini saranno produttori e soci, avranno benefici e una percentuale di guadagno. Un’energia a basso costo. Avremo un vantaggio ambientale, con la produzione di energia con i pannelli solari; poi c’è un obiettivo sociale, di lotta alla povertà; ci sarà un vantaggio economico, perché la comunità energetica renderà 450 mila euro al paese di Ottana (per ridurre le bollette e fare opere). I 6 megawatt li realizzeremo nei tetti e nelle zone libere che non possiamo utilizzare nelle aree artigianali. Con la comunità energetica vogliamo fermare gli investitori che arrivano da fuori e guadagnano sfruttando il territorio. Vogliamo essere noi gli investitori, perché il capitale è nostro». Saba, mentre riflette, non smette di ricevere messaggi di solidarietà da tutta la Sardegna e dai suoi concittadini. «C’è molta molta solidarietà, anche tanto stupore». Questa grande vicinanza è l’unica cosa che gli dà un po’ di sollievo.

