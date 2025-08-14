VaiOnline
Il caso.
15 agosto 2025 alle 00:50

Bolzano, due neonati prematuri  uccisi da un’infezione batterica  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

BOLZANO. I due neonati nati prematuri all'ospedale di Bolzano sono morti a poche ora di distanza l'uno dall'altro il 12 agosto e la notte del 13 in seguito ad un'infezione da Serratia marcescens, noto per essere fra le prime dieci cause di infezioni ospedaliere. La Procura di Bolzano ha delegato al Nas dei carabinieri gli accertamenti preliminari del caso per verificare il rispetto dei protocolli ospedalieri e la presenza di eventuali carenze igieniche nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Maurizio. Una volta svolte le prime indagini, la Procura valuterà se effettuare un'autopsia come fatto non costituente reato, omicidio colposo contro ignoti, omicidio colposo contro persone indagate. Intanto le salme dei due neonati sono attualmente congelate in vista dell'autopsia. Fino a nuovo avviso, nessun altro neonato prematuro sarà ricoverato nel reparto.

I due piccoli, ha spiegato il dirigente dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, Pierpaolo Bertoli, «erano nati in una situazione sicuramente di rischio legata alla grave prematurità di ventitreesima e ventisettesima settimana di gestazione e, a seguito dell'induzione, è stato possibile identificare questo germe, questi batteri. I piccoli hanno purtroppo poi sviluppato una sepsi che ha poi avuto conseguenze fatali. La presenza di questo batterio non è un unicum perché è costantemente un rischio per le terapie intensive neonatali, quindi non tanto per il tipo di germe ma per la particolare vulnerabilità di questi piccoli pazienti a causa della loro immaturità del sistema immunitario», ha proseguito Bertoli. Il team del reparto di terapia intensiva neonatale e la direzione dell'ospedale, in stretta collaborazione con la Direzione dell'Azienda sanitaria, hanno intanto adottato ulteriori misure di sicurezza aggiuntive a quelle standard, che vanno dall'identificazione di possibili fonti di infezione, al controllo intensificato, alla disinfezione completa dei locali, fino a misure di isolamento. «Il decesso dei due neonati ci colpisce tutti profondamente. É una tragedia immensa quando una vita appena iniziata si spegne cosi presto. Il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie colpite, alle quali porgo le mie più sentite condoglianze. Da neonatologo conosco il team del reparto guidato dal primario Alex Staffler e so che tutti operano con grande professionalità, sia dal punto di vista medico che umano. Sostengo tutte le misure necessarie per superare al meglio questa situazione difficile e vorrei ringraziare tutti coloro che si impegnano per il bene dei più piccoli», ha detto l'assessore alla Salute, Hubert Messner, ex primario del reparto di neonatologia a Bolzano. Nell'agosto del 2018 un bambino era morto per una infezione simile agli Spedali Civili di Brescia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  