Bolzano al ballottaggio, si guarda ai voti del centro  

Palla al centro. Comunque vadano i ballottaggi domani a Bolzano e Merano, la partita sarà decisa in centrocampo, perché è da lì che arrivano i quattro sfidanti. A Bolzano il candidato sindaco del centrodestra Claudio Corrarati, a lungo presidente del Cna Trentino Alto Adige, al secondo turno parte con un vantaggio del 9% sul rivale di centrosinistra, l’assessore uscente Juri Andriollo. A Merano invece l’attuale vice sindaca Katharina Zeller della Svp sfida il sindaco uscente Dario Dal Medico, espressione di liste civiche di centrodestra.

La campagna è stata caratterizzata da toni pacati. A Bolzano sia Corrarati che Andriollo hanno strizzato l’occhio all’elettorato moderato, cioè di centro, che domani sarà infatti decisivo. La Svp si è dichiarata blockfrei, fuori dei blocchi, anche se una parte rilevante del partito di raccolta dei sudtirolesi non svela troppo le proprie simpatie per Corrarati. Un chiaro endorsement è arrivato invece da artigiani e albergatori. Una Giunta centrodestra-Svp sarebbe anche in linea con quella che attualmente governa la Provincia. A Merano la partita ha riservato qualche colpo a sorpresa in più. «Lì prevale un’atmosfera da gladiatori in miniatura, con Katharina Zeller, la donna, che sfida Dario Dal Medico, l’uomo. La polarizzazione politica è più accentuata», così il politologo Günther Pallaver. Katharina Zeller e sua madre Julia Unterberger rappresentano l’ala liberale della Svp. Questo ha permesso alla Zeller di incassare al ballottaggio il sostegno della candidata sindaca del centrosinistra, Ulrike Ceresara, e del Pd. In caso di vittoria è probabile, se non indispensabile per garantire la rappresentanza italiana, un ingresso in Giunta di Alleanza di Merano dello sfidante Dal Medico. A questo punto nascerebbe una maggioranza trasversale, una sorta di campo super-largo.

RIPRODUZIONE RISERVATA