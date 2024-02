Bolsonaro aizza la piazza anti-Lula «Brasile libero» 

San Paolo . «In piazza per la democrazia, per la libertà, per la famiglia». L’ex presidente di destra Jair Bolsonaro, sfida il governo Lula con una nuova prova di forza e convoca la piazza, chiamando a raccolta i suoi supporter nell’Avenida Paulista, la principale arteria della città di San Paolo. È stata l’ex first lady Michelle Bolsonaro ad aprire gli interventi: «Siete l’esercito di Dio. Oggi i brasiliani conoscono la differenza tra un governo giusto e un governo empio, è arrivato il momento della liberazione». L’ex leader Bolsonaro ha tuonato: «Serve una pacificazione, subito un’amnistia». Nelle intenzioni del leader sovranista, al centro di un'inchiesta per colpo di Stato per la quale rischia anche anche l'arresto, e già dichiarato ineleggibile, l'evento è una sfida per misurare il suo indice di popolarità. Ma anche un test per Lula, su cui incombono polemiche e una richiesta di impeachment delle opposizioni, per la crisi diplomatica con Israele.

