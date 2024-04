Bolotana, raid contro la Forestale: incendiate due auto  

Un anno e mezzo fa, sulla serranda della caserma della Forestale di Bolotana, erano comparse scritte con minacce di morte. Un messaggio inquietante, rimasto per mesi conosciuto a pochi. Ma ieri notte quelle minacce si sono trasformate in un vero atto di sfida a tutto il Corpo Forestale: l’auto del comandante Ottavio Meloni e quella dell’appuntato, Massimo Carta, parcheggiate in via Stazione, sono state cosparse di liquido infiammabile e date alle fiamme. L’attentato alle 21, in un orario in cui le strade sono ancora trafficate, che fa piombare la comunità di Bolotana in un clima di paura.

L’attentato

La Fiat Punto del comandante della stazione Forestale del paese e la Panda parcheggiate all’esterno della caserma sono state cosparsi di liquido infiammabile. Chi ha agito voleva causare tantissimi danni, assicurarsi che non si potesse intervenire. Ma l’odio che ne ha armato la mano gli ha fatto commettere uno dei più banali errori: l’enorme quantità di accelerante cosparso sui due mezzi ha sprigionato moltissimi vapori, e una volta gettato l’innesco, c’ stata una piccola esplosione che ha richiamato subito l’attenzione degli agenti. I due uomini del Corpo Forestale, che a quell'ora erano ancora in caserma, sono usciti immediatamente in strada “armati” con gli estintori riuscendo a evitare la distruzione della Fiat Punto, rimasta parzialmente danneggiata, e impedendo che le fiamme si propagassero sulla Fiat Panda dell'altro agente. Nessun dubbio ovviamente sull’origine dolosa dell’atto. All’arrivo dei vigili del fuoco di Macomer che hanno spento il rogo e dei carabinieri, sulle auto c’erano ancora le tracce evidenti del liquido infiammabile usato dai malviventi.

Le indagini

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ottana, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore o agli autori del gesto. Non si esclude alcuna pista, anche se quella privilegiata è proprio sull’attività istituzionale svolta dagli uomini della Forestale, in un territorio come quello di Bolotana particolarmente sensibile. La caserma della Forestale non era dotata di un circuito di videosorveglianza, ma i carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema cittadino nella speranza di avere certezze che possono dare una svolta immediata alle indagini.

Le istituzioni

Solidarietà e dura condanna da parte della presidente della Regione Alessandra Todde: «Un altro vergognoso attentato incendiario ha messo in pericolo un'intera comunità. La Regione Sardegna esprime vicinanza al comandante e all'agente del corpo forestale. Anche a nome di tutta la comunità sarda, condanno con fermezza questi vili gesti ed esprimo piena solidarietà». Il Saf, il sindacato dei forestali, col segretario Marcello Cucca esprime solidarietà ai colleghi e denuncia: «Nonostante i precedenti nessun provvedimento è stato adottato per migliorare la sicurezza. Solo per un caso fortuito e l'intervento degli agenti le auto non sono andate completamente distrutte. Si tratta dell'ennesima ritorsione avvenuta in ambienti difficili dove spesso la nostra azione è richiesta per difendere la legalità in territori sempre più poveri e abbandonati. Anche un anno e mezzo fa - ricorda - gli stessi colleghi furono oggetto di pesanti minacce di morte ma nessun provvedimento è stato adottato per migliorare la sicurezza. Nemmeno il minimo necessario come sistemi passivi, videosorveglianza e illuminazione esterni. Sono 15 anni che chiediamo maggiori sistemi di sicurezza nelle stazioni».

