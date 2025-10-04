Bolotana ha celebrato i suoi Quaderni: «Sono un patrimonio» 

Il passato e il presente, ma anche il futuro. Nell’aula consiliare di Bolotana c'è stata una giornata particolare, alla presenza di studiosi e di studenti guidati dalle insegnanti e dal dirigente scolastico, per celebrare i primi 50 anni dei Quaderni Bolotanesi, che raccontano in 45 edizioni e attraverso 414 autori la storia non solo di Bolotana, ma dell'intera Isola.

C’erano i protagonisti di questo grandioso progetto, tra cui il fondatore e l’ideatore, Italo Bussa. «Un’operazione - dice quest’ultimo - resa possibile da una rete nutrita di articolisti e studiosi». Il progetto, ben presentato dal giovane Giorgio Gaias, da Maria Giovanna Cocco e dal presidente dell'associazione culturale Passato e Presente, Graziano Bussa, che commenta: «Celebriamo una comunità viva».

«Un patrimonio da conservare- dice il sindaco, Francesco Manconi- per un'avventura nata dal basso». Alberto Merler, autore di tanti articoli, traccia l’obiettico: «Avere buone collaborazioni per ampie visioni. Un progetto generativo per il domani». Importante il contributo della cantante, Maria Giovanna Cherchi, quindi di Roberto Sedda, presidente onorario dell'associazione. Attilio Mastino, già rettore dell'università di Sassari, ha ripercorso la storia di quegli anni, riportati dai Quaderni Bolotanesi. Il poeta in limba Bachisio Longu lo ha fatto con una poesia.

Ha concluso i lavori Mariaelena Motzo, assessore regionale agli Affari generali, che ha parlato dei programmi della giunta regionale per equiparare le zone interne ai due poli più importanti dell’Isola.