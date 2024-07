Bolotana abbraccia il mondo con il Festival Folk 

Il programma è completo, gli ospiti aspettano solo di esibirsi. A Bolotana arriva il Festival Folk. Da oggi a sabato il paese del Marghine si animerà con 7 gruppi in arrivo da Brasile, Colombia, Bulgaria, Serbia, Venezuela, Benin e Martinica. A rompere il ghiaccio oggi dalle 22 la padrona di casa Maria Giovanna Cherchi.

L’evento promosso dall’associazione Ortachis punta ad accogliere, a far dialogare il cuore della Sardegna con il resto del mondo. Sono sette, infatti, i Paesi che parteciperanno alla festa dei popoli e delle tradizioni. Ognuno con i suoi abiti, le sue danze, le sue sonorità. Un centinaio di figuranti raggiungeranno Bolotana, sveleranno radici e culture differenti. Daranno vita a una fusione insperata, a un gemellaggio arricchente. Domani, a partire dalle 22.15, la scena sarà per i gruppi di Venezuela, Benin e Serbia. Sabato, stessa ora, spazio a Martinica, Bulgaria, Brasile e Colombia. Esibizioni serali in piazza del Popolo, ma non solo. L’ultima giornata, dalle 19, regalerà pure una sfilata dei gruppi lungo la via principale del paese.Bolotana punta ad accogliere. Attraverso balli antichi e tradizioni sentitissime vuole lanciare messaggi virtuosi. «Quest’anno il titolo della rassegna è “Bolotana abbraccia il mondo”», sottolinea il presidente dell’associazione Ortachis, Antonello Zolo. «Credo non servano tante parole per spiegarne il senso». (gi. lo.)

